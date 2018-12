Chicharito marca doblete en triunfo del West Ham ante el Newcastle

El delantero mexicano no marcaba dos tantos en un juego desde agosto del año pasado

Noroeste / Redacción

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández anotó dos veces para ayudar al West Ham United a reclamar una victoria de 3-0 en casa del Newcastle United, en la fecha 14 de la Premier League.

El delantero mexicano anotó el primero a los 11 minutos, convirtiendo un pase de Robert Snodgrass, y los visitantes mantuvieron la ventaja en el primer tiempo a pesar de que Ayoze Pérez tuvo oportunidades de igualar.

Después de cimbrar la red lateral, “Chicharito” agregó un segundo tanto a los 63 minutos tras internarse en el área, sacó un disparo que venció a Martin Dúbravka y colocó el 2-0 en el marcador.

La última vez que Chicharito marcó un doblete fue el 19 de agosto de 2017 cuando el West Ham cayó con el Southampton por marcador de 3-2.

Felipe Anderson se aseguró de la victoria con una genial definición en el tiempo de compensación.

La segunda victoria de West Ham en siete partidos de la Premier League ls coloca sobre Newcastle en el lugar 13 con 15 puntos, dos lugares y tres unidades por delante de su rival.

“Siempre tuve confianza porque siempre me siento bien en los entrenamientos y he sido paciente”, dijo Javier Hernández. “Marqué un gol contra Burnley y he hecho mi mejor esfuerzo cuando entro en los partidos. En este mundo, cuando tienes la confianza y el entrenador te da la oportunidad, es más fácil actuar como lo hice hoy y afortunadamente pude anotar dos veces.

“¡Dos (goles) no son malos! Cuando tienes ese tipo de oportunidades, por supuesto quieres ser despiadado y marcar un tercero, pero lo más importante en mi mente era conseguir el siguiente gol cuando llegara la próxima oportunidad”, agregó el mexicano.

RESULTADOS

Crystal Palace 2-0 Burnley

Huddersfield Town 1-2 Brighton & Hove Albion

Leicester City 2-0 Watford

Manchester City 3-1 AFC Bournemouth

Newcastle United 0-3 West Ham United

Southampton 2-2 Manchester United