Chiefs gana su segundo Super Bowl al vencer 31-20 a 49ers

Kansas City vuelve a coronarse después de 50 años

Noroeste / Redacción

MIAMI._ Los Chiefs de Kansas City conquistaron su segundo Super Bowl al derrotar a los 49ers de San Francisco por 31-20 en el Estadio Hard Rock de Miami. No se coronaban desde 1970.

Los 49ers se pusieron adelante 3-0 con gol de campo de 38 yardas.

Los 49ers se pusieron adelante 3-0 con gol de campo de 38 yardas.

Sin embargo, Patrick Mahomes fue con todo por los 6 puntos y anotar el touchdown para que luego Chiefs convirtiera el gol de campo y diera la vuelta al marcador 3-7.

En tanto, los 49ers de San Francisco cuentan con mayor experiencia en juegos por el campeonato y títulos, pues están empatados con los Cowboys, en el segundo puesto de cantidad de trofeos ganados con cinco.

BIG PLAY DEEBO.

Chiefs incrementó su ventaja tras intercerptar un pase. Luego, Butker anotó un gol de campo de 31 yardas.

Chiefs incrementó su ventaja tras intercerptar un pase. Luego, Butker anotó un gol de campo de 31 yardas.

San Francisco emparejó el marcador a 10 puntos cuando Kyle Juszczyk voló por los 6 puntos para anotar el touchdown y luego 49ers hacer válido el gol de campo.

Al iniciar el tercer cuarto, Robbie Gould anotó gol de campo de 42 yardas para la ventaja de San Francisco 13-10.

Los 49ers incrementaron su ventaja 20-10 cuando Mostert acarreó detrás del guardia a la derecha para una yarda y anotar, mientras Gould anotaba el punto extra.

Los 49ers incrementaron su ventaja 20-10 cuando Mostert acarreó detrás del guardia a la derecha para una yarda y anotar, mientras Gould anotaba el punto extra.

En el cuarto periodo vino la reacción de Chiefs cuando, con 6:17 por jugarse, Patrick Mahomes encontró a Travis Kelce en la zona de anotación para acercar a Kansas City. H. Butker anotó el punto extra.

Con 2:51 por jugarse, Chiefs le dio la vuelta al marcador cuando Damien Williams recibió pase de Patrick Mahomes en una jugada polémica.

Con 2:51 por jugarse, Chiefs le dio la vuelta al marcador cuando Damien Williams recibió pase de Patrick Mahomes en una jugada polémica.

Chiefs casi amarró el título al anotar por conducto de Williams, quien corrió 38 yardas, y luego Butker hacer el gol de campo para ponerse 31-20.

Chiefs casi amarró el título al anotar por conducto de Williams, quien corrió 38 yardas, y luego Butker hacer el gol de campo para ponerse 31-20.

DEMI LOVATO ENCARGADA DEL HIMNO

Después del trágico episodio que vivió hace un par de años, la cantante Demi Lovato fue la encargada de cantar el himno de los Estados Unidos.

Después del trágico episodio que vivió hace un par de años, la cantante Demi Lovato fue la encargada de cantar el himno de los Estados Unidos.

La ex estrella de Disney regresó más fuerte que nunca a los escenarios, pues ya se presentó en la gala de los Grammys y ahora en uno de los eventos deportivos más importantes del año: el Super Bowl LIV.

SABOR LATINO AL MEDIO TIEMPO

El medio tiempo fue amenizado por Jennifer López, la colombiana Shakira, J. Balvin y Bad Bunny, quien pusieron el sello latino a este Super Bowl.