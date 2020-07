Chiquis Rivera confirma que tiene Covid-19

La cantante usa sus redes sociales para informar que da positivo a la prueba y que tendrá que aislarse por unos días

Fernando Espinoza

Son varias las celebridades que han sido contagiadas con coronavirus, incluso algunos hasta han fallecido. Ahora, Chiquis Rivera usó sus redes sociales para informar que dio positivo a la prueba y que tendrá que aislarse por unos días.

En su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de 4 millones de seguidores, la hija de Jenni Rivera hizo un enlace en vivo, donde apareció con su esposo, Lorenzo Méndez, con quien hace un par de semanas se rumoró tenían algunos problemas de pareja y que hasta se habían separado, sin embargo, en el video se les ve muy juntos y cariñosos, aunque no hablaron del tema.

“Tengo Covid-19 y se los quería dejar saber, me pareció importante hacer este live porque me siento muy bien, sí me he sentido un poquito cansada”, dijo a sus fans.

Además, Chiquis detalló sus síntomas, como cansancio y pérdida del gusto, aunque no presentó temperatura, quiere compartir que la enfermedad es real, pidió tomar precauciones y aseguró que permanecerá aislada por 14 días.

Ana Bárbara toma precauciones

Quien ya tomó sus precauciones fue Ana Bárbara, y se hizo la prueba tras convivir con Chiquis Rivera en días pasados.

A través de varias historias de Instagram, la intérprete de “Bandido” agradeció las muestras de preocupación que recibió de sus seguidores a través de redes sociales, donde también compartió que el resultado de la prueba salió negativo. Sin embargo, señaló que debe esperar, pues es muy pronto para que los síntomas se manifiesten.

“Me hice la prueba de Covid-19 porque estuve muy cercana y saludé a Chiquis, quien dio positivo. Aunque es un poco temprano, me refiero a que si llegaran a haber los síntomas, que esperemos que no, finalmente hay que esperar”, detalló Ana Bárbara.

Por último, la cantante de 49 años hizo un llamado a no relajar las medidas sanitarias y a aquellas personas que por el trabajo están expuestas al contagio, a protegerse lo mejor posible.