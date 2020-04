Chivas no define aÃºn titular para la eLiga MX

Chivas no define aún titular para la eLiga MX

Hasta el momento Dieter Villalpando ha mostrado mejores cualidades

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ El entrenador de las Chivas del Guadalajara que participará en la eLiga MX, Alberto ‘Beto19Avila’ Ávila, aún no define al jugador titular que participará en el torneo del videojuego FIFA 20 que se disputará a partir del 10 de abril entre los equipos del futbol mexicano.

El Guadalajara es la única escuadra que anunció un estratega para este certamen en el que participarán los 18 equipos de la Primera División con tres futbolistas cada uno. ‘Beto19Avila’ es un jugador profesional de FIFA y juega para Chivas Esports.

“Tenemos prisa por encontrar el mejor exponente. Hasta el momento Dieter (Villalpando) ha mostrado mejores cualidades y la valoración de Beto ha sido mejor con él, pero eso no significa que el fin de semana pueda ser otro jugador”, explicó a Efe gerente de estrategia digital de las Chivas y quien encabeza el proyecto de la eLiga MX, Santiago Montes.

El directivo del Guadalajara explicó que la selección de Villalpando, Raúl Gudiño y Fernando Beltrán como los representantes del Guadalajara en el torneo de FIFA 20 se dio después de preguntar a los elementos del primer equipo quiénes eran los de más habilidades para el videojuego.

El defensa Miguel Ponce, quien ha tenido participación en el proyecto Chivas Esports, era la primera opción para ser el titular, pero el ganador de la medalla olímpica en 2012 recomendó a Villalpando.

A la par de que los jugadores del primer equipo participarán en la eLiga Mx, también mantendrán sus entrenamientos futbolísticos, por lo que Montes aseguró que las prácticas con ‘Beto19Avila’ serán de “al menos” una hora diaria en la que también analizarán aspectos técnicos del juego.

“No queremos entorpecer la actividad deportiva del jugador porque sigue entrenando, encontraremos en el día un espacio para que los jugadores e integrantes del equipo puedan estar compitiendo con Beto y generar una retroalimentación”, agregó.

A pesar de contar desde finales de 2018 con un proyecto de eSports con jugadores profesionales en los videojuegos de FIFA, Fornite, Clash Royale y League of Legends, el Guadalajara no se siente en ventaja ante los demás equipos del futbol mexicano que participarán en la eLiga Mx.

“En Chivas si jugamos algo lo hacemos para ganar. La exigencia a nuestros jugadores es máxima, están representando a la institución, la meta es ser campeones”, reveló el creativo digital.

El proyecto de eSports de Chivas, además de brindar al entrenador, apoyará en la narrativa para acercar a la comunidad de ‘gamers’ que no es seguidora de futbol, pero sí de videojuegos.

A la par de participar en la eLiga MX, el Guadalajara generará contenido en redes sociales como el resumen de los partidos y todos los viernes tres aficionados del equipo podrán retar a un duelo de FIFA 20 a ‘Beto19Avila’.

La Liga Mx paró el 15 de marzo por el Covid-19 y hasta el momento no hay una fecha para su reanudación. Sin embargo, el Gobierno mexicano anunció que hasta el 30 de abril no pueden haber en el país actividades no esenciales.

La eLiga Mx tiene un calendario en su fase regular del 10 de abril al 7 de junio, más lo que dure la fase final.

“Estamos dispuestos a mantener a nuestros jugadores aunque reanuden la Liga, no nos quita tanto tiempo el torneo, el jugador, mientras cumpla con la parte deportiva y con la parte de los patrocinadores, no tenemos problema”, complemento Montes.

Chivas transmitirá los juegos mediante su plataforma de internet ChivasTV y para hacer la producción un técnico instaló en la casa de los jugadores una cámara que manda la señal en tiempo real. El especialista estará cerca de los hogares de los futbolistas para apoyarlos ante cualquier inconveniente.

JORNADA 1

(Horarios de Sinaloa)

Necaxa vs. Monterrey

Viernes 10 de abril, 13:00 horas

TUDN

Cruz Azul vs. Atlas

Viernes 10 de abril, 14:00 horas

TUDN

Puebla vs. América

Viernes 10 de abril, 19:00 horas

TV Azteca

Tigres vs. San Luis

Sábado 11 de abril, 12:00 horas

TUDN

Chivas vs. Juárez

Sábado 11 de abril, 13:00 horas

Chivas TV

Morelia vs. Toluca

Sábado 11 de abril, 19:00 horas

TV Azteca

León vs. Querétaro

Domingo 12 de abril, 13:00 horas

TUDN

Pumas vs. Pachuca

Domingo 12 de abril, 14:00 horas

TV Azteca

Tijuana vs. Santos

Domingo 12 de abril, 19:00 horas

TV Azteca