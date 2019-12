Chivas oficializa la llegada de Chicote Calderón

El lateral izquierdo llega procedente del Necaxa

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ La confección del plantel rojiblanco para el Torneo de Clausura 2020 continúa y un nuevo refuerzo se ha incorporado a las filas del club.

Cristian “Chicote” Calderón ya es jugador del Guadalajara y buscará sumar su talento para que Chivas brille en la Liga y en la Copa, además de consolidarse individualmente como uno de los mejores talentos del país, pues este año fue una de las revelaciones del campeonato y sus actuaciones ya lo tienen como un habitual de la Selección Nacional.

El lateral izquierdo inició su andar en el futbol en su natal Tepic, donde participó con el Deportivo Nayarit de la Tercera División, después pasó a Los Altos y posteriormente se incorporó a los Zorros.

Su buen trabajo en Sub 17 lo llevó a debutar en la Copa MX en el Apertura 2015 y al semestre siguiente lo hizo en la Liga MX. Durante 2016 destacó con la Sub 20 e incluso ganó el título del Apertura de ese año, lo cual lo mantuvo cerca del Primer Equipo; de ahí en adelante alternó actividad entre Sub 20 y el cuadro mayor, hasta que en el Apertura 2018 fue titular indiscutible.

Al semestre siguiente Cristian Calderón fichó por el Necaxa, cuadro con el que jugó el duelo de la Supercopa MX 2018-19 y del que fue pieza clave todo el año, ya que acumuló 36 partidos entre Liga y Liguilla, y anotó 10 goles.

Su despunte no pasó desapercibido por Gerardo ‘Tata’ Martino, quien en octubre lo convocó al Tri para el partido amistoso contra Trinidad y Tobago y de ahí en adelante ha tenido participación en la Liga de Naciones de Concacaf, en la que ha disputado 3 cotejos y se ha hecho presente en el marcador en una ocasión.

Las grandes cualidades que ha mostrado para apoyar al ataque con desmarques a velocidad, buen timing para ganar la espalda del rival y capacidad para terminar las jugadas serán de mucha utilidad para el Chiverío.

PERFIL

Cristian Yonathan Calderón Del Real

Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1997

Lugar nacimiento: Tepic, Nayarit.

Posición: Lateral izquierdo

Trayectoria: Atlas (CL16-AP18) y Necaxa (CL19-AP19).

Palmarés: 1 Liga MX Sub 20 (AP16)

Estadísticas en la Primera División

Juegos Jugados: 57

Juegos como titular: 54

Juegos completos: 50

Minutos jugados: 4,839

Goles: 10

Pases para gol: 4

Amonestaciones: 11

Expulsiones: 1

(Con información de Club Guadalajara)