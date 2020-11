FUTBOL

Chivas sanciona muy duro sin haber nada comprobado: abogado de Dieter Villalpando

El abogado del señalado por un presunto delito sexual en Guadalajara cuestiona la postura del equipo cuando ni siquiera hay declaraciones de los involucrados

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Chivas separó de "ipso-facto" a Dieter Villalpando, Eduardo López, José Juan Vázquez y a Alexis Peña por indisciplina, el castigo final no ha llegado, pero el abogado del primero, Enrique Venegas del Toro, ya comenzó a deducir que tarde que temprano llegará la recisión de contrato a todos los implicados.

Tras darse a conocer la denuncia por violación en contra de Villalpando como parte de una reunión realizada después del Clásico Tapatío, Chivas decidió separarlo, después investigó y sucedió lo mismo con los otros elementos que entrenan por separado a la espera de conocer su futuro.

"Sí, he tenido (comunicación con Chivas) y ellos están por emitir su sanción y por determinar, ya solo queda una jornada yo pienso que ya sé para dónde va", dijo Venegas a Mediotiempo.

Desde febrero de este 2020, los miembros del plantel rojiblanco firmaron un reglamento interno donde se comprometían a guardar la cordura y no realizar indisciplinas, sino habría castigos.

"No sé en base a qué están sancionando ya a los jugadores si ni siquiera han declarado, me parece totalmente prematuro, pero si ellos lo quieren ver como una indisciplina que se reúnan en la casa de uno de los jugadores, porque no fue ni siquiera una fiesta en un lugar público, teniendo 48 horas libres, entonces a veces sancionan muy duro y hay veces que tiene flagrancia ahí tomando y no se mide igual, pero bueno, ya es decisión del club", añadió.

Al estar separados, los cuatro elementos del Guadalajara trabajan por las tardes en las mismas instalaciones de Verde Valle.

"Son los (jugadores) que ella señala, ella puede decir muchísimas cosas, me parece un poquito duro el cómo se han suscitado las cosas en el club Guadalajara, porque ni siquiera se ha acreditado nada y ya están sancionando, antes del término y antes de todo ellos ya están dando por hecho las cosas, ya es decisión interna del club", agregó el abogado.

Hasta el momento, Dieter Villalpando ni los otros castigados han ido a declarar ya que el Ministerio Público apenas arma la carpeta de investigación y de ahí dependerá si el caso es judicializado o no.

"Hasta el último momento (es inocente), hasta que un juez competente lo declare culpable y para eso falta muchísimo, estamos en la etapa de que el Ministerio Público integre su carpeta de investigación y decida judicializarla o no, todavía no llegamos a la instancia de un juez", manifestó el abogado de Villalpando.

"Desafortunadamente, son figuras públicas y se magnifica todo, estamos en pañales en el trámite, es simplemente una imputación, tendrá que acreditarla la señorita, todavía no ha sido citado a declarar Dieter ni los otros jugadores que ella menciona en su declaración, entonces ellos tienen que acreditar, no es tan sencillo como decir 'yo te acuso de violación', todavía se tiene que acreditar como cualquier delito".