Chivas serÃ¡ el primer equipo mexicano en jugar la International Champions Cup

Las Chivas del Guadalajara fueron confirmadas para la próxima edición de la International Champions Cup.

Con esto, el Rebaño se convierte en el primer equipo mexicano en formar parte del torneo que se celebrará en el próximo verano y será el único de América para la próxima edición.

¡Es oficial! 🇦🇹 ¡Este verano participaremos en la @IntChampionsCup!

👀 El 27 de marzo, 10AM EST, entérate cuándo y 🆚 quién jugaremos.

It’s official! 🇦🇹 We'll take part in the @IntChampionsCup this summer!

Official 📆 announcement: March 27, 10AM EST#ICC2019 #ChampionsMeetHere pic.twitter.com/mbhy4r0l6b