FUTBOL

Chivas siempre tiene presión de Liguilla y Título: Raúl Gudiño

El arquero del Rebaño cargó con la responsabilidad de entregar mejores resultados y empezar a sumar para salir del fondo de la tabla

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Al ser Chivas uno de los equipos más importantes del futbol mexicano, el portero, Raúl Gudiño aseguró que dentro del club siempre tienen 3 presiones que es ser Campeón, llegar a la Liguilla y salvarse por el no descenso.

El guardameta rojiblanco dijo que ellos siempre quisieran ser Campeones, pero que en esta ocasión les motiva todos los retos que tienen por encima

“En Chivas siempre tienes la presión de calificar y el descenso que ahora está, siempre tienes la presión de ser campeón, no podemos hacernos ideas o ir a cosas locas de no sentir presión, tenemos tres tipos de presión, título, calificar y descenso, pero eso nos motiva, nos ilusiona para querer sacar esto adelante,”, dijo Gudiño.

“Demostrar a la institución y a los aficionados que los jugadores somos capaces de lograr los tres objetivos, ojalá siempre se presente uno y que sea el campeonato, pero también hay que pensar en todo lo que viene, sacarlo paso a paso para lograr las cosas.

Chivas dejó ir una buena oportunidad para acercarse a zona de clasificación al caer 1-0 con Morelia el viernes en duelo correspondiente a la Jornada 10, esperando recuperarse este martes ante Pachuca en la Fecha Doble.

Por tal motivo, Gudiño dijo no pensar del todo en el Clásico Nacional del sábado en el Estadio Azteca.

“En esa parte la verdad siendo muy sinceros sabemos lo que representa esta semana no solo por el clásico, sino por el momento que vive la institución no te voy a mentir que no se siente el partido del sábado, pero uno tiene que enfocarse en paso a paso, no pensar en sábado si tienes un partido el martes y tienes que sacar un buen resultado, eso es lo principal para enfocarnos y sacar un buen resultado”, añadió.

Chivas tras 10 jornadas es lugar 14 con 11 puntos y está a 3 unidades de zona de clasificación.