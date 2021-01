Chivas visita este jueves a Atlético de San Luis en busca de los tres puntos

Isaac Brizuela dice que saldrán a presionar al rival, en la fecha 3 del Clausura 2021

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Si algo le permitió al Guadalajara tener un gran cierre de torneo el semestre pasado y alcanzar la antesala de la Gran Final fue la movilidad y agresividad que mostró al frente, hecho que Isaac Brizuela señaló como clave para sumar de a 3 este jueves ante Atlético San Luis, en el duelo de la fecha 3 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, y empezar así una racha positiva para poder trepar a la zona alta de la clasificación.

“San Luis es un rival complicado, lo enfrentamos en la pretemporada y fue un gran encuentro; si ellos no arrancaron bien el torneo eso no quita que estarán en casa y empezar una buena racha, estarán motivados por enfrentarnos en busca de un empujón anímico, tenemos que tomarlo de la misma manera, hay que ir a hacer buen futbol, presionarlos, tener calma y saber manejar el partido.

“Hay que saber manejar la estabilidad que hemos tenido (con los dos empates), queremos los tres puntos este jueves porque a veces los que dejas ir al principio del torneo te cuestan al final, hay que aprovechar el presente y así pensar juego tras juego, tener claro que tenemos un gran plantel para ganar cada jornada”.

Sobre sus más de 350 partidos en Primera División, Brizuela respondió entre bromas.

"Hay que tratar de dobletearlos jajaja (sic), me siento muy bien, creo que estoy en muy buena forma, me cuido mucho, quiero alargar mi carrera lo más que pueda, eso me compromete a seguir creciendo y ser un buen ejemplo para mis compañeros en esta institución, quiero ser constante en mi trabajo, ser la misma persona dedicada y mejorar, porque uno no deja de aprender”.

Chivas visita este jueves a San Luis a las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa.