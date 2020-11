FUTBOL

Chivas y Amaury Vergara anuncian la construcción de un museo en honor a Jorge Vergara

Durante el evento privado se anunció la construcción de un museo en honor de quien fuera dueño de Chivas desde el año 2002 y que falleciera hace un año

Sinembargo.MX

A un año de su fallecimiento, Jorge Carlos Vergara Madrigal fue recordado en una emotiva misa realizada este domingo en el Estadio Akron. Durante el evento privado se anunció también la construcción de un museo en honor de quien fuera dueño de Chivas y que falleciera el 15 de noviembre de 2019, en Nueva York.

En la celebración religiosa estuvieron presentes los hijos de Jorge Vergara: Amaury, Kenya, Yelena y Uma, así como su esposa Rossana Lerdo de Tejada. Al tratarse de un evento con ingreso reducido debido a la pandemia, no fue posible que acudiera todo el equipo de Chivas. Estuvieron ahí el director deportivo Ricardo Peláez, el técnico Víctor Manuel Vucetich y el central Hiram Mier, en representación del plantel rojiblanco.

También acudieron el entrenador Alberto Coyote y el mediocampista Sergio Flores, por parte del Tapatío de la Liga de Expansión; el coordinador de fuerzas básicas Marcelo Michel Leaño y la directora deportiva del Guadalajara femenil, Nelly Simón.

Tras concluir la misa, Amaury Vergara dirigió un emotivo mensaje a su padre.

“Te dirijo estas palabras del corazón a un año de la última vez que nos vimos. Un año sin ti ha sido difícil, te extrañamos muchísimo, todos los días te pensamos, te sentimos y te recordamos, es increíble a cuánta gente tocaste y ayudaste a transformar. No ha habido un sólo día que alguien no me recuerde, me agradezca o reconozca tu existencia. He recibido en tu nombre una cantidad gigante de muestras de respeto y muchísimo cariño, me hace valorar aún más el privilegio de haberte conocido y de ser tu hijo, eso se lo agradezco a Dios todos los días. Hace un año trascendiste y aún seguimos aprendiendo de ti”, dijo.

“Quiero que sepas que, aun extrañándote todos los días, estamos bien, más unidos que nunca y todos hemos comprendido el significado de cuidar a los demás y el valor de tu legado. Estamos aprendiendo y trabajando mucho un día sí y el otro también, como nos enseñaste. Cómo quisiera que estuvieras aquí para ver suceder tantas cosas tan buenas que hemos logrado, estarías muy feliz y muchas veces pienso que te diría ‘pá, tú disfruta, te lo mereces, nosotros nos encargamos’. Creo que de alguna forma así lo es y que en algún lado estás orgulloso”, añadió el presidente de Chivas.

“El otro día pasé horas con ‘Pepe’ (Vergara) platicando de ti y por más que nos gusta pensar que estás ahí pendiente de nosotros y que nos estás viendo ahorita, conociéndote es muy probable que estés en una moto viajando a la velocidad de la luz en el cosmos, en el cielo o en otra dimensión, en otra vida a donde sea que nos vayamos, haciendo las mismas hazañas, moviendo la energía y construyendo estadios de algunas Chivas galácticas de por ahí. Hoy queremos refrendar el compromiso que tenemos hacia todo lo que nos enseñaste y todos los valores que perseguiste durante tu vida. Hemos hecho de tus sueños, motivos para inspirarnos todos los días. El tiempo no existe cuando se ama, pasarán los años, pero no hay distancia entre nosotros, estamos juntos para siempre, te amamos papá”, concluyó.

Finalmente, la familia del empresario develó la placa que simboliza el inicio de la construcción del Museo Jorge Vergara, que rendirá homenaje a quien durante 17 años fuera el dueño del Club Deportivo Guadalajara.