Choferes de CuliacÃ¡n implementan centro de acopio, buscan beneficiar a la poblaciÃ³n en general

Choferes de Culiacán implementan centro de acopio, buscan beneficiar a la población en general

Hoy recibieron como donación un remolque de chiles y tomates de parte de un donante anónimo

Belem Angulo

El Sindicato Autónomo de Conductores del Servicio Público de Culiacán instaló un centro de acopio en el cruce de Madero y Obregón con el objetivo de beneficiar al gremio de choferes y a la población en general del municipio.

"Aquí estamos utilizando el método de 'si te sirve llévatelo, si te sobra dejalo'", comentó el secretario general del sindicato, Juan Carlos Trujillo Quiñones.

El sindicato es compuesto por conductores de transporte público, taxistas, y prestadores de servicios de transporte privado y comprende 460 sindicalizados del municipio de Culiacán, sin embargo el centro de acopio funcionará para beneficiar a ciudadanos culiacanenses en general.

"Es mucha la gente que está agarrando, nosotros no les ponemos condición".

"Un beneficio económico no tenemos. Lo hicimos para apoyarnos, en el mismo sindicato los plebes dijeron 'No hay apoyo, no hay nada, ¿qué hacemos? pues vamos a apoyar a quien lo ocupe", explicó.

Hoy recibieron como donación un remolque de chiles y tomates de parte de un donante anónimo. Transeúntes que pasaron por la zona, se detuvieron para recibir una bolsa de estas verduras. El resto fue transportado en un camión urbano a colonias de la zona sur de la ciudad para ser repartido.

Trujillo Quiñones aseguró que la actividad seguirá hasta que el confinamiento por la contingencia sanitaria por coronavirus termine.

"La verdad a mí me tienen con la boca abierta todos mis compañeros, se han puesto las pilas de una forma que yo pensé nunca había pensado ver así", dijo.