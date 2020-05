Choferes de urbanos y taxis de CuliacÃ¡n marchan y exigen apoyos

Choferes de urbanos y taxis de Culiacán marchan y exigen apoyos

Los operadores del transporte público solicitan que se les incluya en el padrón de bienestar

América Armenta

11/05/2020 | 10:57 AM

Unos 200 choferes de camiones urbanos y taxistas de la capital sinaloense marcharon esta mañana solicitar se les incluya en el padrón de bienestar y recibir apoyo económico, pues exponen que el gremio se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia del Covid-19.

“Que nos metan a un apoyo de 25 mil pesos que está dando gobierno a los pequeños comerciantes, nosotros queremos que nos metan, que nos incluyan”, explicó Juan Benito Astorga Coronel, operador de servicios públicos y dirigente del gremio.

Son más de 400 choferes los que integran el grupo, dijo el dirigente, de acuerdo con los cuales tienen que mantener a sus familias y están trabajando cuando se puede.

“Hay choferes que mantienen a sus hijos y a un total de 4 a 5 participantes por familia y ahorita se están viendo bien afectados”, dijo Astorga Coronel.

“Tenemos más de mes y medio con esta contingencia que no trabajamos, bajaron en 95 por ciento las corridas de camiones urbanos, hay personas que trabajan un día y hasta los 15 días vuelven a trabajar, pa’ comer no tenemos”, agregó.

No saben por qué no se les incluyó en algún apoyo desde el inicio, pero al tener contacto con la Secretaría de Gobierno les prometieron una despensa semanal, lo que no han cumplido y solo entregaron una la primera ocasión, quedando tres semanas pendientes.

El argumento que les dieron desde entonces al grupo de choferes de camiones urbanos y taxistas, es que quienes los pueden seguir atendiendo en el gobierno están contagiados por Covid-19.

De ahí también, que las exigencias sean para el Gobierno federal, para que se les considere.

La movilización inició a las 10:00 horas en Catedral, y de ahí partieron a las oficinas de Bienestar, en Eje Federalismo.