Choferes del servicio de recolecciÃ³n de basura no van a trabajar... y MazatlÃ¡n luce sucio

Choferes del servicio de recolección de basura no van a trabajar... y Mazatlán luce sucio

Este 1 de enero, sólo se cubrieron nueve rutas, de 60 que hay en la ciudad; justifica director de Servicios Públicos que era día festivo para los sindicalizados

Sheila Arias

Mazatlán inició el año lleno de basura, esta vez por la falta de choferes de camiones recolectores, porque la Dirección de Servicios Públicos sólo alcanzó a integrar nueve de 60 rutas, la mayoría del personal sindicalizado no acudió, y los que llegaron, llegaron borrachos.

"Más que nada, una porque fue día primero, es cuando hay más basura, y otra como es día festivo, el personal asiste si gusta, con el atractivo de tiempo extra, pero no tienen obligación, de hecho armamos pocas rutas, sólo nueve de 60, no están obligados”, reconoció director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague.

-- ¿Y no los pueden obligar?

“No los podemos obligar porque es festivo, como el cualquier trabajo. Se les dice 'si vienes hay tiempo extra', me pongo en sus zapatos de que es un día que hay que estar con la familia. Me llegaron algunos, pero se les veía el estado etílico y me van a dar más problemas que beneficios”.

Así, el funcionario justificó la ausencia de camiones recolectores en la ciudad los primeros días del año, lo que generó la acumulación de desechos, bolsas y cajas en las esquinas de calles y avenidas de Mazatlán; en otros fraccionamientos los contenedores no alcanzaron y la basura quedó en la calle.

Incluso, por redes sociales ésta fue la principal queja para las autoridades municipales.

Y lo mismo ocurrió en Navidad.

González Olague informó que Servicios Públicos apenas tiene 34 camiones recolectores, tres turnos, y han rentado unidades de volteo para atender la demanda, porque en estas fechas la cantidad de basura creció 150 toneladas, promedio, por día.

Problema añejo

Al caos por acumulación de basura en la ciudad se sumó ayer el bloqueo de personas a los camiones recolectores al basurón municipal, pues los ejidatarios propietarios de los terrenos, evitaron el paso de las unidades cargadas de desechos por falta de pago, porque desde noviembre no reciben el recurso por la renta de más de 13 hectáreas.

El director de Servicios Públicos declaró que el contrato firmado a inicio de año fue de enero a octubre, hasta el último día de la administración pasada, y por noviembre-diciembre era necesario otro contrario.

“Fue por falta de liquidez, más que nada, pero ya se están haciendo los cheques para ellos”, comentó.

Ayer el conflicto quedó resuelto. Al parecer la deuda era por cerca de 300 mil pesos.

Este conflicto tiene su historia, en 2011 los ejidatarios bloquearon también el paso por falta de pago, porque el Municipio no tiene un espacio propio, lo que ha generado conflictos.