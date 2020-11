Chris Evans bromea sobre el gran parecido entre la versión anciana de Capitán América y Joe Biden

It'll be l

El tuit ha sido la respuesta del intérprete a una usuaria que le comentaba lo siguiente: “Te reto a entrevistar a Joe Biden para A Starting Point vestido como Steve Rogers de anciano”. “Ya he empezado a escribir nuestro ‘remake’ ve Tú a Londres y yo a California”, añade Evans.

A Starting Point es una aplicación cocreada por Evans que busca conectar a los políticos de Estados Unidos y el pueblo americano.

Las bromas del resto de usuarios de Twitter no se han hecho esperar. “Sería algo así”, se puede leer en un tuit con el meme de los dos Spider-Man señalándose. “Sería..”, publica otro con dos imágenes de Biden enfrentadas.

Joe biden is really just Steve Rogers when he decides to go and have a life. that’s it. that’s the tweet pic.twitter.com/XDrH7vYPKv