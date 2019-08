Chris Evans critica la falta de empatía y conciencia ante la situación que viven los migrantes en EU

La presentadora Thomi Lahren critica la situación que viven los padres migrantes al juzgar la decisión de salir de su país de origen

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Chris Evans criticó a la presentadora de Fox, Tomi Lahren, luego de que publicara en Twitter un contundente mensaje hacia la difícil situación que viven las familias migrantes cuando deciden escapar de las pésimas condiciones que viven en su país arriesgando especialmente a los menores de edad.

El actor se caracteriza por oponerse constantemente en redes sociales al racismo, homofobia y discriminación que actualmente son más visibles con el Gobierno de Donald Trump. El pasado 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, el actor invitó a sus seguidores a través de Twitter a reflexionar sobre “este periodo de odio, mentiras y complicidad que se le está dejando a las generaciones venideras”.

Después de leer el tuit publicado por la presentadora, el protagonista de Avengers le contestó: “Llevaría a mi hijo por el fuego si eso significara sacarlo del infierno”, agregó que hay una falta de empatía y conciencia general ante esta situación.

La declaración de la presentadora Tomi Lahren llega en un escenario difícil para las familias migrantes en su lucha contra la discriminación y xenofobia en ese país. Recientemente la organización internacional Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a los gobiernos de Estados Unidos, México y países de Centroamérica hacer lo necesario para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas y a las que están en condición de refugiadas, así como de sus defensores. México, por su parte, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) refrendó su compromiso por esta situación.

No solamente las familias se arriesgan a peligros al cruzar la frontera sino también al llegar a suelo norteamericano se exponen a que sean separados. Actualmente activistas estadounidenses trabajan para que eso no suceda, ya que los menores no comprenden la situación que están viviendo. En Chicago existe una organización activista que representa a familias en casi 120 casos de separación incluidas madres salvadoreñas detenidas en Laredo Texas, como parte de la lucha.

Chris Evans, se ha caracterizado por ser una persona que constantemente apoya a la sociedad ya que hace unas semanas cuestionó que haya un día para celebrar el orgullo heterosexual luego de que un grupo de hombres lo solicitaran a las autoridades en Bostón, y propuso que mejor se realizara un desfile que “ayude a enterrar los pensamientos homofóbicos”.

–Con información de AP