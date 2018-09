Chris Hemsworth protagonizará película Dhaka, para Netflix

El protagonista de Thor trabajará nuevamente con los directores de Avengers: Infinity War

Noroeste / Redacción

02/09/2018 | 04:20 AM

El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por encarnar a Thor en las películas de Marvel, protagonizará el filme de acción Dhaka, que preparan los hermanos Russo para la plataforma digital Netflix, informó el medio especializado Deadline.

Joe y Anthony Russo fueron los directores de Avengers: Infinity War (2018), cinta que reunió a todos los superhéroes del universo cinematográfico de Marvel y que, con 2 mil 46 millones de dólares recaudados en total, es la cuarta película más taquillera de la historia en todo el mundo, de acuerdo a laopinion.com.

Los hermanos Russo, que previamente habían dejado su huella en Captain America: The Winter Soldier (2014) y Captain America: Civil War (2016), también se encargarán de dirigir la continuación, todavía sin título, de Avengers: Infinity War.

Dhaka, cinta que producirán los dos hermanos y que dirigirá el debutante Sam Hargrave, se rodará en la India y en Tailandia, y contará con un guión firmado por Joe Russo.

Esta película de acción narrará el intento de un hombre para liberar a un niño indio que ha sido secuestrado en Daca, la capital de Bangladés.

Hemsworth ha protagonizado la trilogía sobre el dios del trueno Thor compuesta por Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) y Thor: Ragnarok (2017).

Estas tres películas ingresaron en la taquilla mil 948 millones de dólares en total, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

El último estreno del australiano fue 12 Strong (2018), una cinta bélica en la que por primera vez compartió escenas con su esposa, la actriz española Elsa Pataky.

De cara al futuro, Hemsworth tiene pendiente el estreno en octubre de Bad Times at the El Royale, donde comparte cartel con Dakota Johnson y Jeff Bridges; y el año próximo encabezará una nueva cinta derivada de la trama de Men in Black.