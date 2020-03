Chris Laborín inicia su carrera como solista

El cantante sonorense estrena sencillo de la inspiración de Danny Pérez y Salvador Hurtado

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Hace dos meses que Chris Laborín tomó la decisión de iniciar su propio recorrido en el regional mexicano, se lanzó como solista y ya promociona su primer sencillo titulado “Qué perra suerte”, un tema de desamor compuesto por Danny Pérez y Salvador Hurtado.

El cantante de 23 años es originario de un pueblo llamado Bacoachi, Sonora, visitó Mazatlán para promocionar su primer sencillo, además de una serie de temas que grabó en vivo en este mismo puerto, con lo que inicia de manera formal su carrera como solista, tras pertenecer a algunas agrupaciones de Sonora y Mazatlán.

“Ahora estoy haciendo lo que me gusta, puedo decidir qué grabar, mi empresa me da la libertad de elegir los temas y es algo que siempre he buscado, ser solista, y ahora lo estoy viviendo y me ha ido muy bien, apenas comenzamos hace dos meses y ya tenemos material”, dijo Chris Laborín.

Cabe destacar que los compositores de este primer sencillo ha compuesto temas para artistas consagrados como Banda Los Recoditos y La Trakalosa.

“Danny Pérez y Salvador son mis amigos y cuando empecé con este proyecto les pedí una canción; me mandaron varias, elegimos ésta y le ha gustado mucho a la gente, hemos recibido muy buenos comentarios”, dijo.

Además de este sencillo, Chris ha estado estrenando algunos temas que grabó en vivo, se trata de cóver de canciones como “Mi gusto es”, “El vaso derrama”, “La ladrona”, “Contigo y sin ti”, entre otros, que están disponibles en el canal Industria 432.

“Grabamos aquí en Maza algunos temas, algunos a dueto con Moy Bobadilla y Banda La Elemental y con otros que vamos a ir sacando mes con mes para llegar a más gente”.

Entre las virtudes que destaca es que toca la guitarra y compone canciones, de hecho, está por grabar un tema de su propia inspiración y dijo le encantaría que otros artistas del regional le grabaran.

EN REDES SOCIALES

Puede encontrar a Chris Laborín en todas las redes sociales como @chrislaborin.

Chris Laborín se lanzó como solista y ya promociona su primer sencillo, “Qué perra suerte”.