Christian Nodal dice que lo cautiva Belinda cuando su corazón aún estaba ocupado

La pareja recordó que su historia de amor inició antes de que coincidieran en el reality show donde trabajaron

Noroeste / Redacción

Christian Nodal y Belinda vuelven al ojo público luego de protagonizar su primera portada de revista juntos, en la que fueron nombrados 'La pareja del año' y en la que además compartieron detalles de cómo inició su historia de amor.

El intérprete de 'Adiós amor' recordó en la reciente edición de People en español que quedó cautivado con Belinda en noviembre de 2019, durante la premiación en la que lo sacó bailar, pero que él aún mantenía una relación amorosa con María Fernanda Guzmán, citó lasestrellas.tv.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero y en La Voz nos reencontramos", confesó.

Aunque fue hasta los primeros días de agosto que confirmaron su romance, el cantante destapó que durante las grabaciones del reality, se sintió intimidado por la belleza de la intérprete de 'Amor a primera vista'.

"A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, contó.

En palabras de Belinda, el amor siempre estuvo presente entre la ahora pareja:

"Nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”.

La cantante se siente tan plena al lado de Nodal que, confiesa, es la primera vez que entrega su corazón:

"Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando", dijo.