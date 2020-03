Christian Nodal, Marisela, Paquita la del Barrio y Gerardo Ortiz estarÃ¡n en la Feria Ganadera de MazatlÃ¡n

Christian Nodal, Marisela, Paquita la del Barrio y Gerardo Ortiz estarán en la Feria Ganadera de Mazatlán

Del 20 al 31 de mayo se realizará la fiesta de los ganaderos, donde además habrá teatro del pueblo

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La fiesta de los ganaderos está programada del 20 al 31 de mayo en Mazatlán, con un palenque que albergará a Christian Nodal, Los Yonics, Los Invasores de Nuevo León, Joel Elizalde, Paquita la del Barrio, Marisela, Alta Consigna y Gerardo Ortiz.

Además habrá teatro del pueblo con la presencia de Roberto Junior, Jorge Falcón, Banda Corona del Rey, Banda Mach, Alegres de la Sierra, El Mimoso, Marilyn Odessa, Los Buitres, Laberinto, Ana Emilia y Banda Coloso, así lo anunciaron en rueda de prensa los organizadores Felipe Velarde Sandoval, presidente de la Asociación de Ganaderos; Reymundo Magaña, tesorero de la Asociación;

Martín Osuna, secretario de la asociación; Wendy Fernández y Alfredo Escobar de Vívelo Entreteiment.

Además estuvieron invitados a la rueda de prensa Los Buitres, Ana Emilia y Roberto Junior, que son parte del elenco, además Héctor Limón y Diana Chiquete que serán los conductores del evento, así como Natividad Osuna, encargado de gallos de pelea; y Rubén Carrillo, encargado de la programación del palenque.

“Estamos tratando de dar un giro diferente el espectáculo de la feria, incluyendo a diferentes artistas a los que estamos acostumbrados en la Feria Ganadera, porque Mazatlán merece lo mejor, algo más barato”, dijo Felipe Velarde Sandoval, presidente de la Asociación de Ganaderos.

Destacó que este año la feria tendrá un costo de 90 pesos por persona con los que tendrán oportunidad de disfrutar de los shows del teatro del pueblo, así como los stands y juegos mecánicos, mientras que para los conciertos en el Palenque hay precios especiales para cada artista.

Los artistas invitados dieron un mensaje, la youtuber Ana Emilia se dijo contenta por participar por primera vez en la feria, mientras que Los Buitres se dijeron contentos de regresar al puerto. Por su parte, Roberto Junior agradeció la decisión de hacer teatro del pueblo, ya que él solo ha podido participar pero en los de otras ciudades.

“Mucha gente me pregunta porqué en Mazatlán no hacemos teatro del pueblo, porque en lugares más pequeños hay, como en municipios pequeños de Guanajuato donde me he presentado, qué bueno que se animaron a hacerlo, felicito a Alfredo Escobar por organizarlo y pues vamos a divertir”, dijo Roberto Junior.

Los boletos estarán a la venta en boletomovil.com a partir del jueves 12 de marzo, habrá también venta de boletos en la Gran Plaza y Holliday Inn.