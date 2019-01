Christina Aguilera sorprendiÃ³ a los clientes de una tienda de donas cantÃ¡ndoles y con bromas

Christina Aguilera sorprendió a los clientes de una tienda de donas cantándoles y con bromas

La diva desplegó su talento y buen sentido del humor en una cámara oculta

Noroeste / Redacción

Gran sorpresa se llevaron los afortunados que al visitar un negocio de venta de donuts tuvieron el privilegio de recibir un tema musical personalizado de Christina Aguilera.

La ganadora de cinco premios Grammy ayudó a Jimmy Kimmel a hacer una divertida broma -de cámara oculta-, en su programa del miércoles. Escondida dentro del establecimiento "Randy's Donuts" y cambiando la letra de algunos de sus principales éxitos como "Genie in a Bottle", "Lady Marmalade" y "What a Girl Wants", Aguilera describía a todas las personas que ingresaban al local, citó infobae.com

"Lo que un hombre quiere/ lo que un hombre necesita/ se ve adorable con su camiseta de 'Me fui de pesca'/ Me pregunto qué tipo de donut irá a elegir", entonaba la famosa mientras un cliente nervioso, esperaba pacientemente para hacer su pedido.

Christina no sólo desconcertó a los presentes con sus canciones improvisadas, sino que también los deleitó al entregarles personalmente sus pedidos.

La famosa se encuentra promocionando su nueva residencia en Las Vegas, "Christina Aguilera: The Experience" que anunció el martes y debutará en el teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & Casino el 31 de mayo.

La cantante se une a una creciente lista de artistas -incluidas Celine Dion, Britney Spears y Lady Gaga- con espectáculos en la ciudad del pecado.