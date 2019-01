Christopher CuÃ©llar es el nuevo DT del Tri Femenil Mayor

Christopher Cuéllar es el nuevo DT del Tri Femenil Mayor

Roberto Medina deja el cargo tras el fracaso en el Premundial

Noroeste / Redacción

Christopher Cuéllar dirigió al equipo femenil Sub 20. (Foto: @miseleccion)

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Medina dejó de ser el director técnico de la Selección Nacional Femenil y su lugar fue tomado por Christopher Cuéllar, de acuerdo a la convocatoria qué emitió la Federación Mexicana de Futbol.

Medina estuvo a cargo del equipo que fracasó en el premundial y quedó fuera de Francia 2019 y los Juegos Panamericanos.

Cuéllar, hijo de Leonardo, ex técnico del equipo mayor previo a Medina y actual estratega de América Femenil, dirigió al cuadro Sub 20 que participó en el Mundial de Francia 2018 y no superó la fase de grupos, informó ESPN.

Dentro de la convocatoria, misma que sirve de preparación para la Copa Chipre a finales de febrero, se incluyen a 18 jugadoras de la Liga MX Femenil, cinco de Europa y tres de Estado Unidos.

Aunque fue anunciada por su club, Levante, como convocada, Charlyn Corral no está en la lista. La delantera se negó a acudir a las últimas convocatorias de Leonardo Cuéllar por falta de libertad de expresión y luego de que el Tri mayor se estancara en diversas competencias como el Mundial Canadá 2015.