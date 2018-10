Stand up

Chumel Torres se ríe de la 'Gente Fea'

El Vlogger se presenta en Culiacán este 27 de octubre en el teatro MIA

Shanney Gastelúm

Chumel Torres regresa a la capital sinaloense este 27 de octubre, presentando su nuevo show Gente Fea Llorando, con el que promete hacer reír a todo su público.

En esta ocasión lo veremos en una nueva faceta donde deja de lado la política, para compartir a través de la comedia, algunas anécdotas de su vida.

El famoso youtuber dijo sentirse muy emocionado por volver a hacer comedia frente al público de Culiacán, después de un año de ausencia.

“Estoy muy emocionado de estar en Culiacán, me encanta estar en Sinaloa y nunca me pierdo la oportunidad de estar con el público del Norte, porque son de lo más fácil para hacer comedia porque no le tienen miedo al humor negro o a la sátira, ni al

humor ácido”.

Chumel platicó que su nuevo show Gente Fea Llorando es una comedia más personal, alejado de los temas de política, en el cual se abre con su público a través de anécdotas de su infancia y adolescencia.

“Este show le tengo mucho cariño porque hablo de mi infancia, de cómo llegue al DF y de cosas extrañas que te pasan cuando vas creciendo. Son anécdotas de pubertos y de adolescentes y se me hace bien padre que se aleje del tema de la política, es refrescante hablar de mí, de mi vida, porque al final del día son cosas que nos pasan a todos”.

Mencionó que se siente satisfecho con el recibimiento que ha tenido durante su gira en ciudades como Los Cabos, Chihuahua, Mérida y recientemente Cancún, donde ha compartido lo que más le gusta hacer.

“Gente Fea Llorando es un show de Stand Up Comedy totalmente nuevo, lo hemos llevado a muchos lugares; la verdad es que yo me divierto mucho haciéndolo, es de mis cosas favoritas hacer stand up, y cuando estás disfrutando lo que haces, la gente de verdad lo toma así y lo disfruta contigo, como yo disfruto mucho haciéndolo, siento que transmito ese mismo gusto.”

Compartió que para el próximo año está evaluando algunas posibilidades de incursionar como escritor y actor en teatro, además de continuar con su show llamado El Pulso de la República.

“Quiero tomarme el próximo año para terminar una obra que estoy escribiendo, un musical, trata de una persona que le chocan los musicales atrapada en un musical, se llama ‘Odio los musicales: El musical’ y es sobre eso, de la gente que se le hacen ridículos, pero que de repente empieza a cantar de la nada. También estoy viendo con unos productores el hacer una obra de teatro chiquita, pero la verdad, no sé bien cómo pinte el próximo año, estoy viendo entre entrar en teatro o seguir con la gira de Gente Fea Llorando”.

SHOW EN CULIACÁN

La cita es este sábado 27 de octubre, a las 20:30 horas en el Auditorio MIA. Boletos en taquilla o en línea: web.xticket.mx/Web/evento/1119