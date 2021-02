Chuy López se registra en Morena por la Alcaldía de Guasave

El ex Diputado federal y actual director del Hospital General de Guasave aclara que no llega a este partido tratando de desplazar a nadie y que reúne el perfil que se exige

Reyes Iván Camacho

GUASAVE. – El médico Jesús Antonio López Rodríguez concretó su registro como precandidato de Morena a la Presidencia Municipal de Guasave, con la convicción de que viene a sumarse al trabajo que está haciendo este partido y no para desplazar a nadie.

El ex Diputado federal y actual director del Hospital General de Guasave expuso que se sometió a la convocatoria que publicó Morena como un aspirante externo, por lo que serán las autoridades de dicho partido las que al final tomen la decisión, en base a sus estatutos y reglamentos.

“Dentro de los lineamientos que tiene el partido Morene caigo exactamente en ese perfil porque no tengo hasta ahorita ningún acto de corrupción, soy una gente trabajadora, soy una gente transparente, lo único que estoy convencido es que no vengo a desplazar a nadie, vengo a hacer equipo con ellos y con la sociedad, como lo he hecho siempre en Guasave”, expresó.

López Rodríguez agregó que su característica es hacer grupo y hacer amigos, y cómo hacer las cosas bien, en conjunto, no pelear.

“Vengo a hacer equipo con ellos y Dios dirá si podemos estar”, indicó.

Desde hace semanas, el Diputado local, Eleno Flores Gámez, había venido declarando que él y López Rodríguez irían en mancuerna para el proceso electoral, sin embargo, al registrarse el médico como precandidato de Morena, esa posibilidad solo se podrá concretar si Morena y PT acuerdan ir en candidatura común, ya que el legislador se registró solo por el Partido del Trabajo por la Diputación federal del Distrito 04.

“Yo estoy registrado como precandidato de Morena y él está registrado como precandidato a Diputado federal por el PT y si nos vamos juntos sería muy bueno y una gran fortaleza como una dupla, porque hemos hecho equipo siempre y somos amigos”, manifestó.

López Rodríguez fue Diputado federal del Distrito 04 en la 63 Legislatura del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, aunque antes de terminar su periodo solicitó licencia para contender por la Alcaldía de Guasave por el PAN, sin embargo, se bajó de la contienda por cuestiones de salud.

El 15 de octubre de 2018 asumió la dirección del Hospital General de Guasave, cargo en el que se mantiene actualmente.

Además de López Rodríguez, también registró su precandidatura por la Alcaldía de Guasave como aspirante externo el cardiólogo Martín Ahumada Quintero, quien hizo el procedimiento la tarde del domingo.

Ambos personajes han sido actores importantes en Guasave en el manejo de la pandemia del Covid-19, uno como director del Hospital General y el otro como secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19.