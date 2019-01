Cicatrices cambiÃ³ su vida: Rodrigo Abed

Cicatrices cambió su vida: Rodrigo Abed

El actor que ha protagonizado películas y novelas como Cañaveral, visita Culiacán para compartir una serie de conferencias, organizadas por el Centro Familiar Cristiano

Nelly Sánchez

En el cine, las series y las telenovelas, la imagen de Rodrigo Abed ha sido por lo general de un villano. Pero nada más alejado de la realidad y en su más reciente visita por Culiacán quiso compartir la palabra de Dios, a través de tres conferencias: Amor fresco, para matrimonios; Cuando seas mía, para mujeres, e Identidad, para jóvenes.

Estas dos últimas este sábado, la de mujeres a las 17:00 horas, en el Hotel Ramada, con un costo de recuperación de 50 pesos, y la de jóvenes, a las 19:00 horas, en Instituto Romae, completamente gratis, organizada por el Centro Familiar Cristiano.

Abed, quien actualmente aparece en la serie El Chapo, que se trasmite por Netflix, recordó que fue entre 2004 y 2005 cuando se estrenó la película Cicatrices, que protagoniza junto con Nora Salinas, en la que se aborda el machismo y la violencia intrafamiliar, y el director Francisco del Toro le regaló una Biblia.

"Nunca la había leído, la leí a los 34 años, cuando hice la película y me impactó mucho empezar a leerla, comprenderla, llegó un momento en que creí que era bipolar, porque mi vida y comprensión de la vida empezó a cambiar tanto, que pensé que estaba enloqueciendo, pero era lo contrario, estaba entrando en razón", aseguró.

"Todo en mi vida era un plan de Dios, para llegar a este punto en que de pronto actúo en cosas impensadas para mí formar parte de ellas, como El señor de los cielos, El chapo o Tijuana, de Netflix".

El actor que participó en telenovelas tan exitosas como María la del barrio, El premio mayor, Cañaveral de pasiones, Bajo un mismo rostro, La mentira, y series como El Chema, dice que de pronto dejó de hacer telenovelas y curiosamente es cuando más presencia ha tenido

"El Chapo ha sido un proyecto de mucha envergadura, El señor de los cielos ha sido un tremendo éxito y Tijuana estoy convencido que será lo mismo".

Además estos proyectos le han permitido dedicar la mayor parte de su tiempo a su familia y a compartir las buenas noticias con los jóvenes, las mujeres, las familias.

"La identidad, las mujeres, el matrimonio, son los temas que a la sociedad más nos intriga en este mundo en el que hay tanta soledad y falta de conexión entre los humanos", advierte.

"Dios ha estado usando la dosis de conocimiento, la fama, mucha o poca que se me haya dado, para contarles que hay un plan, que estamos listos, preparados y que lo mejor está por venir, una frase tan de moda que está en la Biblia".

Consideró que su carrera ha sido de mucha bendición, pues nunca ha tenido conflicto, a pesar de que considera que nadie está preparado para ser famoso.

"Primero, entrar a la escuela (de actuación) era un gran logro, permanecer era logro, lograr hacer una carrera era el logro más grande, y permanecer tres décadas es un milagro, que sólo Dios puede hacer", dice.

"Y yo me he dado cuenta de que me toca participar en proyectos muy específicos, no he sido de los actores que ha trabajado mucho, en realidad he trabajado en unos importante como María la del barrio, La mentira, Cañaveral de Pasiones, que incluso para Televisa marca registros únicos.

En TV Azteca actuó en Cuando seas mía, y en Mirada de mujer, el regreso.

"Cuando seas mía es la telenovela más retransmitida en la historia de las telenovelas, más que Los ricos también lloran, ha salido cinco veces".

Luego de que se estrene Tijuana, serie producida por Netflix, Abed adelantó que están preparando una secuela de Cicatrices, en el que también participarán Nora Salinas.

"Cicatrices es una película sobre violencia familiar, ese era un tema muy importante en ese momento, había mucha violencia en las familias, estamos preparando una secuela, Nora y yo seremos de nuevo un matrimonio, no será Cicatrices 2 porque ya hay uno así".

Sobre la conferencia para mujeres, aseguró que es una de sus favoritas, porque las mujeres le caen bien, fue criado por mujeres, su madre, su nana, su abuela, son fundamentales en su vida.

"Se trata de decirle a las mujeres que están en Tinder, por dónde es la clave en realidad para que sus vidas prosperen en todos los sentidos, principalmente en el sentido amoroso, en el aspecto de ser ese ser humano completo, absolutamente en todo, profesionalmente , económicamente y en el aspecto espiritual".

El tema de la identidad lo dedica a los jóvenes porque considera que hoy en día, que pueden ocultarse en cualquier perfil, su identidad se ha perdido.

"Hay tantas personas a las cuales seguir, tanto influencer, como el que quiere ser, que también se pierde su identidad, y es hablar esto, de cómo un actor tiene ciertos pasos a seguir para dar vida a sus personajes, y cuál es el proceso que Dios tiene y pueda buscar su propia identidad".

CONFERENCIAS

SÁBADO 19

17:00 horas: Cuando seas mía, para mujeres, en el Hotel Ramada. Costo de recuperación 50 pesos.

19:00 horas: Identidad, para jóvenes, en Instituto Romae. Gratis.

PARA SABER

El domingo 20, a las 11:00 horas, Rodrigo Abed participará en la reunión en el Centro Familiar Cristiano, que se ubica por Epigmenio González, en la colonia Hidalgo, donde abordará el tema Renovar el entendimiento, pensar positivo y correctamente.

Fotos: Nelly Sánchez y tomadas de Instagram