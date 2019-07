Ciclismo de montaÃ±a y taekwondo dan medallas de oro dominicales en Lima 2019

Ciclismo de montaña y taekwondo dan medallas de oro dominicales en Lima 2019

Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa dominan la montaña en Juegos Panamericanos

Noroeste / Redacción

LIMA._ México dominó en el ciclismo de montaña en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con los triunfos de Daniela Campuzano Chávez Peón y Gerardo Ulloa, quienes se coronaron en la pista de “Morro Solar”, en el distrito de Chorrillos.

Campuzano Chávez se consagró campeona continental al cruzar la línea de meta en un tiempo de 1 hora 30 minutos y 45 segundos; seguida por la argentina Sofía Gómez Villafané, quien registró un tiempo de 1:31:06, dejando el bronce para la brasileña Jaqueline Mourao, con 1:31:12.

Al concluir la prueba de cross country, en la cual Daniela entró a la meta ondeando la bandera tricolor, se mostró contenta y satisfecha por el logro obtenido, pues en tres participaciones en Juegos Panamericanos, es la primera medalla de oro que conquista: en Toronto 2015 se ubicó en cuarto sitio y en Guadalajara 2011, consiguió un noveno puesto.

“Me siento súper feliz, por fin llegó la medalla de oro. Disfruté mucho de la carrera y de la pista. Al inicio de la competencia sentí las piernas un poco cansada, hinchadas, pero no me presioné, y fui poco a poco, me di cuenta que tenía oportunidad de apretar en una subida y eso fue lo que me ayudó”, explicó la hidalguense.

En esta misma prueba participó Ariadna Gutiérrez Arzaluz, quien, en su regreso a la montaña y en lo que fue su primera justa continental, se colocó en el doceavo peldaño, con un tiempo de 1 hora 40 minutos y 24 segundos.

Por su parte, Ulloa obtuvo el primer sitio con un tiempo de 1:25:03 horas, mientras que el segundo lugar fue para el brasileño Henrique Da Silva con 1:27:08 hrs; el tercer puesto lo tuvo el chileno Martín Vidaurre con 1:27:31 horas.

Oro para Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez en taekwondo poomsae

La pareja mixta de taekwondo poomsae, integrada por Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez conquistó la primera medalla de oro para México de la segunda jornada de los Juegos Panamericanos Lima 2019, presea con la que México llegó a seis metales dorados.

La dupla subcampeona del Grand Prix Mundial de Roma 2019, tuvo una buena actuación en sus dos rutinas, con las que logró una puntuación de 7.440, empatados en primer lugar con Canadá. Sin embargo, los jueces decidieron otorgarles el primer lugar, por mejor presentación. Perú obtuvo el bronce, con 7.010.

“Estamos muy contentos y emocionados, la verdad es que ha sido un trabajo en equipo, nos sentimos súper bien en el área, disfrutamos y entregamos todo para nuestro querido México. No existen palabras para expresar esto, somos pioneros, estos son los primeros Juegos Panamericanos de la especialidad.

Otras medallas

El equipo mexicano de canotaje K4 500m femenil logró la medalla de plata.

En levantamiento de pesas, con 91 kilogramos en arranque y 111 kilogramos en envión para sumar un total de 202 kilogramos levantados, Ana Gabriela López se quedó con el tercer peldaño en el podio de los 55 kilos femenil.

RESULTADO DE FUTBOL FEMENIL

México 2

Jamaica 0