Ciclista sinaloense Yareli Salazar se prepara para rodar en Europa

La integrante del equipo Astana iniciará la temporada de ruta en octubre

Noroeste / Redacción

29/07/2020 | 10:44 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de tres meses sin actividad deportiva debido a la pandemia por Covid-19, la pedalista mexicana Lizbeth Yareli Salazar Vázquez se declara lista para iniciar la temporada de competencias con el equipo de ciclismo femenil Astana de Kazajistán, que entrará en acción en octubre con las primeras fechas en ruta.

“Las competencias en Europa ya están abiertas, iniciaron este mes, y yo voy a empezar a competir del 1 de octubre a mediados de noviembre, voy a estar en muchos eventos con mi equipo, el Astana, casi cada fin de semana.

“Hace 15 días viajé a Guadalajara para seguir con mi entrenamiento de ruta, porque a mediados septiembre viajaría a Europa para iniciar con el calendario de ruta”, adelantó la sinaloense.

La medallista de plata y bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, continuó con sus entrenamientos en casa, en su natal Culiacán, Sinaloa, ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Inicié la cuarentena estando en Italia, alcancé a regresar a México una semana antes que empezarán a cerrar todas las fronteras, viajé a mi ciudad (Culiacán), ahí mis entrenamientos los hacía en un rodillo estático que simula potencia.

“El Instituto Sinaloense del Deporte (Isde) me apoyó con todo el equipamiento de gimnasio: pesas, mancuernas y todo lo que conlleva, estuve dos o tres meses entrenando así”, detalló.

La especialista en ciclismo de ruta y pista, aprovechó este confinamiento para recuperarse satisfactoriamente, con el apoyo de Raúl Carrillo, director de Medicina y Ciencias Aplicadas de la Conade, de la caída que sufrió durante su participación en el Campeonato Mundial, que se celebró el pasado mes de febrero, en Berlín, Alemania.

“Tuve una caída muy fuerte en el Campeonato del Mundo, con ayuda del doctor Carrillo, de la Conade, y de la Federación, me atendieron excelente. Tenía dos terapias al día para salir lo más rápido posible y empezar a entrenar para los Juegos, pero no daban las fechas, obviamente ya no iba a llegar en una forma excelente para un buen resultado.

“Cuando nos dan la noticia de que los Juegos Olímpicos se atrasan un año, me cayó de maravilla, descansé física y mentalmente, porque ya me sentía presionada y ahorita me voy a enfocar al próximo año para llegar más fuerte”, aseguró.

Finalmente, Salazar Vázquez mencionó que hace unas semanas tuvo una operación de apéndice y una vez que se encuentre totalmente recuperada, regresará a sus entrenamientos en la capital jalisciense.

“Tenía varios días con un dolor en la boca del estómago, un viernes terminando de entrenar en el gimnasio, en casa, el dolor era tan insoportable que no podía caminar, temblaba, le escribí al doctor Carrillo y me fui inmediatamente a uno de los hospitales que tiene convenio con el seguro de Conade.

“Me hicieron los análisis y salió que tenía el apéndice inflamada, estaba en fase dos y necesitaba cirugía urgente, ya tengo 10 días que me operaron y estoy en espera que me diga el doctor cuando puedo regresar a los entrenamientos”, indicó la pedalista.

(Con información de Conade)