Ciclista Yareli Salazar regresa a Culiacán tras su éxito en Colombia

La ciclista culiacanense dijo que estos resultados le dan mucha seguridad para los retos que vienen

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La ciclista sinaloense Yareli Salazar Vázquez regresó a casa para pasar unos días con su familia, después de su destacada participación en el Torneo Internacional de Ciclismo de Pista en Cali, Colombia, donde logró dos primeros lugares.

En la sala de espera del aeropuerto en la ciudad de Culiacán la esperaron sus papás, hermanos, sobrinas y tío. Fue notable la ausencia de su fan número uno, don Enrique ‘Kiki’ Vázquez (QEPD), su abuelo y ejemplo a seguir en el ciclismo, quien falleciera en días pasados a consecuencia del Covid-19 y para quien estuvieron dedicados los dos eventos con los que cerró el año.

“Estoy muy feliz de haber obtenido estos resultados, en el Torneo Internacional (dos oros en ómnium y madison). Hemos venido trabajando muy duro con altas y bajas como muchos, pero lograr esto me llena de orgullo, principalmente porque represento a mi país y mi estado, pero también me da mucha seguridad para los retos que vienen”, dijo la joven ciclista.

En cuanto a su regreso a las pistas después de meses de inactividad apuntó que fue un reto.

“Regresé al Campeonato Nacional después de mi operación (apéndice) que estuve parada bastante tiempo, iba con un poco de inseguridad, no sabía qué tal me iba a ir, se dieron resultados muy buenos, tiempos excelentes y eso me dio seguridad para el Torneo Internacional”, explicó Yareli, quien en este evento nacional fue la máxima medallista con cinco oros y un bronce, en evento celebrado en Aguascalientes.

Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos están dentro de sus principales propósitos, marcarán su primera justa de esta índole.

“Trabajaremos más fuerte en ruta, para tener una base de resistencia, pero el principal objetivo es Juegos Olímpicos”, dijo la ciclista profesional que tendrá unos días de descanso en casa, previo a su regreso a la actividad en enero con su equipo profesional Astana, y posteriormente los eventos de pista y la máxima competencia, Juegos Olímpicos.