Ciclistas de montaña de la UAS inician el 2020 con competencias estatales y nacionales

Aproximadamente 30 pedalistas universitarios han seguido entrenando arduamente

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El equipo de ciclismo de montaña de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) iniciará “a tambor batiente” este año 2020, ya que el 19 de enero estará participando en Mazatlán en la primera competencia del Serial Estatal, el domingo 26 de este mismo mes tomará parte en la Tacuichamona Bike Race y el 9 de febrero competirá en la carrera de San Miguel Zapotitlán.

Armando Barraza Yuriar, entrenador del equipo de ciclismo de montaña de la UAS, expresó que el grupo conformado por aproximadamente 30 ciclistas universitarios, prácticamente no tuvo descanso en diciembre y se dedicó a realizar trabajos de preparación física general combinados con ejercicios de atletismo, torso y fuerza.

“Ahorita traemos varios muchachos nuevos, sobre todo en femenil y esperamos tener varios triunfos”, comentó Barraza Yuriar.

Dijo que de los más de 30 ciclistas que están acudiendo a entrenar, se hará una selección de los 15 competidores que estén en las mejores condiciones para acudir a la primera competencia del Serial Estatal a efectuarse en el puerto de Mazatlán el próximo 26 de enero.

Jesús Alberto Murillo Gastélum, competidor en la categoría Juvenil “B” y estudiante de la Preparatoria “Hermanos Flores Magón” de la UAS, manifestó que el proceso de preparación que han tenido en fechas recientes ha sido lo suficientemente intenso como para aspirar a obtener los primeros lugares en la primera competencia del Serial Estatal.

“Yo tuve un desgarre, padecí una lesión, pero ya en enero esperamos recuperar y salir en febrero con todas las metas posibles”, subrayó Murillo Gastélum.

Jail Miguel Vargas Olguín, estudiante de la Facultad de Educación Física y Deporte (FEFyDE) de la UAS, estableció que al igual que Murillo Gastélum, va saliendo de una lesión, pero que gracias al trabajo regenerativo que realizó el pasado diciembre tiene confianza de volver a recuperar su nivel.

“Hemos tenido más presión, trabajar otros puntos donde no lo hacíamos anteriormente para igual fortalecer todo nuestro cuerpo”, expresó Vargas Olguín.

Brenda Janeth Rojas Monárrez, estudiante del Centro de Estudio de Idiomas, externó, por su parte, que apenas se va a integrando al equipo de ciclismo de montaña de la UAS y que espera obtener medalla en la primera competencia a efectuarse en Mazatlán.

“Lo hago porque me encanta, la verdad desde niña me ha gustado el ciclismo me gusta competir y esperamos ganar varias carreras”, puntualizó.

LEER: La UAS cierra el año de forma exitosa en Serial de Ciclismo de Montaña