Científicos de la UNAM hallan que algunas marcas de atún en lata contienen carne de delfín

El delfín es una especie sujeta a protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059; aunque su consumo no representa ningún riesgo para la salud, el etiquetado corresponde a un fraude alimentario

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- Un estudio reveló que algunas muestras de atún enlatado comercializado en México contienen carne de delfín, una especie protegida. La investigación fue realizada por la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con base en un los análisis de extracción y purificación del ADN y de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), los ingenieros en alimentos, Karla Vanessa Hernández Herbert y José Francisco Montiel Sosa, concluyeron que tres de las 15 muestras de atún que verificaron, se encontraron con restos de carne de delfín.

El objetivo del estudio fue determinar si el atún comercializado en agua o en aceite contenía alguna especie distinta al atún.

La investigadora advirtió que lo anterior se trata de un fraude alimentario al evidenciar que los restos de delfín no corresponden al etiquetado del atún comercializado; “aunque la ingesta de delfín no representa un riesgo para la salud, la adición fraudulenta de sustancias que no son auténticas y el engaño al consumidor son inaceptables”, sentenció Herbert.

El delfín es una especie sujeta a protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059.

La investigación no reveló los nombres de las muestras identificadas por contener la carne de delfín.

Por su parte, la FES Cuautitlán advirtió que el fraude alimentario no sólo perjudica al consumidor sino también a los productores honestos, ya que de esta forma es posible proteger a especies amenazadas, que son vitales para el ecosistema.

MÁS SOYA QUE ATÚN

En marzo del 2019 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que encontró que 18 presentaciones de atún, de diez marcas diferentes, contienen desde el 1 por ciento y hasta el 62 por ciento de soya “sin que se precise al consumidor la cantidad de la misma”.

En un comunicado, la Profeco dio a conocer que se revisaron un total 57 presentaciones de atún envasado que se comercializan en el mercado, y encontró en 18 de ellas contenidos de soya en el producto.

El caso más alto que encontró fue el de Atún alerta amarilla con proteína de soya en agua y aceite de la marca Aurrera, el cual contiene entre 30 y 62 por ciento de soya “por lo que se puede establecer (en este caso) que el consumidor no está adquiriendo atún, sino soya con atún”.