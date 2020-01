Cientos toman las calles de Irán para exigir juicios contra los que derribaron el avión

TEHERÁN._ Cientos de iraníes se manifestaron este sábado en Teherán con fuertes lemas contra el sistema islámico y la Guardia Revolucionaria por el derribo por error del avión ucraniano que causó la muerte a sus 176 ocupantes.

Los ciudadanos se congregaron en un principio en la puerta de la Universidad Tecnológica Amir Kabir para prender velas en homenaje a los fallecidos, entre los que había numerosos estudiantes.

La vigilia se amplió y derivó pronto en una protesta contra las autoridades, que reconocieron en esta jornada que el Boeing 737 fue alcanzado el miércoles pasado por un misil disparado por sus sistemas de defensa aérea.

Hundreds of people have started protesting in Tehran after the Iran admitted to shooting down Ukrainian Airlines flight 752. Protestors chant ‘there should be a trial, resignations are not enough’#Iran #Ukraine pic.twitter.com/WY078tHK7f