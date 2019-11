FESTIVAL DE ROCK SINALOA 2019

Cierra con Genitallica el Festival de Rock

En un concierto multitudinario, le antecedieron Ed Maverick y Dolores de huevos

Noroeste / Redacción

Con un derroche de energía, luces, buenas vibras y mucho slam entre una gran multitud, cerró el Festival de Rock Sinaloa 2019, en el Parque Acuático,donde la banda regiomontana Genitallica ofreció un megaconcierto y compartió escenario con el joven Ed Maverick, sensación en Spottify, y con la banda Dolores de huevos, así como con tres bandas sinaloenses.

Los integrantes de Genitallica, Gerardo Olivares Gallo, Antulio Espinoza, Benito Martínez y Andrés Sáenz, quienes dejaron vibrando a los rockeros de Mazatlán el jueves y de Los Mochis el viernes, no dejaron de interactuar con su público, y recordaron algunos detalles de sus anteriores visitas a Sinaloa.

Con su muy particular estilo forjado a lo largo de 22 años de andanzas, los Genitallicos cantaron temas a ritmo de rap, ska y hip hop como: ¿Qué fue lo que pasó? y La vida no vale nada.

Fueron las primeras de catorce piezas que compartieron entre el público, entre ellas No tengo amigos, Lo que no recuerdo no pasó, Con cualquiera, Ya nada es igual, Chiquitita, Guardaespaldas, Borracho y cerró con Todos tomados e Imagina, y que fueron disfrutados a voces y con el típico slam de los fans, como un chapulinero saltando sobre el pasto del parque.

Antes, se presentó Eduardo Saucedo Hernández, mejor conocido como Ed Maverick, de Chihuahua, artista emergente que se hizo famoso al volverse el más viral de Spotify, al pasar de 4 mil 500 reproducciones diarias hasta medio millón y que esa noche atrajo a una multitud de jovencitas y adolescentes ansiosas de verlo.

Ed Maverick cantó los temas Quiero, Tierrita, Del río, Mantra, ¿Dónde estás?, Siempre estoy pa’ ti, entre otras, y cerró con Fuentes de Ortiz, y Acurrucar, dos de sus mayores éxitos, en un estilo llamado polk, más relax, acompañado por el sonido dominante de la guitarra y por las percusiones, y que hizo delirar a un montón de jóvenes que fueron especialmente a verlo.

Otra de las participantes fue la banda capitalina de punk-hardcore Dolores de huevos, integrada en 2013 y que conjuga la experiencia de sus miembros en otros grupos, aunque es en esta en la que buscan expresarse libremente con un estilo mucho más agresivo y experimental que con sus bandas de origen.

Integrada por Manuel en la batería; Manolín, en la guitarra y voces; Christian en la guitarra y Conrado en el bajo, entusiasmaron al público con canciones como Mi sangre, El miserable, El chueco, La naturaleza incompleta del ser, Caballete de arrugas aprendiendo, La máscara de la muerte roja, entre otras.

El programa inició a las 17:00 horas con Aze Ávalos y las bandas No estamos muertos y Mames Vincent que calentaron el ambiente para dejar el escenario listo, tras mostrar de qué están hechos.

No estamos muertos es una banda punk rock de Culiacán, con experiencia en la escena local y festivales desde 2017. En su participación, en un estilo duro, cantó temas como Callejeros, Como soy, 24 horas, ¿Dónde están? y otras.

Mames Vincent es una de las más icónicas bandas de death metal en Sinaloa, originaria de Los Mochis, con 10 años de experiencia, que prendió a los presentes con temas como Sin city, Abismo, Psychogenesis, Guiñapo, Experimento, Upon the throne, entre otros.

Y Aze Ávalos, cantante y compositora originaria de Tepic, Nayarit y radicada en Mazatlán, quien desde 2017, que ha despuntado como uno de los talentos sinaloenses, interpretó temas como Ya no soy, de su autoría, y algunos más en inglés.