MÚSICA EN LA PLAYA

Cierra DJ Broz Rdz el Sunset Paradise

DJ Sylvestre y DJ Zamora se unen al cierre del festival de playa

Fernando Espinoza

21/04/2019 | 00:22 AM

Con un lleno total cerró la novena edición del Sunset Paradise; con la música de los Djs Broz Rdz, Sylvestre y Zamora.

Las combinación de mezclas electrónicas, el atardecer, y la playa atrajeron a cientos de jóvenes a disfrutar del ambiente de fiesta, que se aderezó con una pasarela de modelos nacionales, que mostraron trajes de baño coloridos de temporada.

La música de DJ Broz Rdz coronó la tarde noche, el artista jalisciense tocó temas como Con calma, Don’t stop the party, Around the world, Sofía y Rebota.

Desde las 14:00 horas hasta 00:00 horas la fiesta no paró, chicas en traje de baño, y hombres sin player bailando arriba de las mesas, en parejas y en grupos de amigos.