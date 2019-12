MÚSICA REGIONAL

Cierra Julión Álvarez la fiesta del Palenque

El cantante chiapaneco regresa a Culiacán ofreciendo dos conciertos

Leopoldo Medina

01/12/2019 | 11:55 AM

Tenía que ser así, el cantante chiapaneco Julión Álvarez regresó a Culiacán para cerrar con dos conciertos la gran fiesta del Palenque, concluyendo con su actuación 18 exitosos días de presentaciones en el redondel.

Largas eran las filas de hombres y mujeres que entraban al recinto buscando su lugar, algunos vestidos de mezclilla, botas y sombrero, esperando el momento del arribo del intérprete y su Norteño Banda, en lo que prometía que sería un cierre memorable con uno de los conciertos más esperados del cartel.

Y fue así, como dice una de sus canciones, que el chiapaneco apareció en punto de las 00:30 horas de la madrugada en el escenario, saludando a las casi 5 mil personas que llenaron el recinto, para complacerlos con sus temas emblemáticos, como Ojos verdes y Corazón mágico, con los que inició la noche.

"Buenas noches mi Culiacán, bienvenidos, muchas gracias por darnos la oportunidad de regresar y estar con ustedes en este cierre, vamos a pasarla muy bien esta noche cantando y bailando, esta noche ustedes mandan”, expresó Julión a su público.

Dicho esto, el llamado "Rey de la taquilla" acompañado de su Norteño Banda, continuó con el tema La Sonrisa obligatoria, para después hacer que sus fans se levantaran de sus asientos para bailar a ritmo de Y tú, uno de sus temas emblemáticos, éxito que lanzara en 2009.

Ante un público decidido a pasarla de lo mejor esa noche, Julión siguió ofreciendo aquellos temas que en su momento lo catapultaron como uno de los mejores exponentes del regional mexicano, uno de ellos el titulado Y fue así, coreado por las miles de gargantas de principio a fin.

"Que bonito se escucha Culiacán", frase que hizo encender más los ánimos de sus fans, entregándose de lleno al chiapaneco, para después interpretarles la pieza Como este cabrón, de su producción de Ni diablo ni santo (2017).

Y se armó el baile

La noche seguía su curso, pero esta vez a ritmo de cumbia, Julión levantó a sus fans de los asientos para hacerlos bailar con los temas Se menea, El borrachito, Conozco una negra, El bombón, jocosas melodías que a más de uno le hizo soltar sus mejores pasitos de baile en sus lugares, inmortalizando ese momento en sus celulares.

Animado por la respuesta del público, con esa sencillez y carisma que le caracteriza, el chiapaneco se dejó apapachar por sus fans, con quienes brindó, se tomó fotos, recibió regalos, sin olvidar las diversas ovaciones y aplausos por esa cercanía que demostró con ellos, aún con los más alejados de él.

De la algarabía saltó al romanticismo, y del baúl de sus éxitos, el cantante lanzó sus mejores de amor y desamor, empezando con Más te recuerdo, dedicada a esos amores que a pesar de que pasen los años, no se olvidan.

Luego llegó el tema Esta noche se me olvida, éxito compuesto por Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, para después seguir con uno más conocido por el público, A través del vaso, el cual fue cantado a todo pulmón por el público, sobre todo el femenino.

"Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva", fue la estrofa que hizo "cimbrar" el palenque, gracias a las miles de voces que se entregaron en esta canción.

También cantó unas más viejitas, como Te hubieras ido antes, Voy a pasar y pasar, y Disculpe usted, este último que hiciera famoso el cantante Sergio Vega.

Recuerda a Juan Gabriel

Un momento especial se vivió durante el concierto cuando el chiapaneco recordó al "Divo de Juárez" Juan Gabriel, interpretando en el redondel temas como La frontera, el cual grabó a dueto con él hace cuatro años, seguido de Caray, melodías que fueron aplaudidas por su público.

En el redondel el romanticismo seguía presente y de su repertorio Julión sacó otro de sus temas conocidos, Mi mayor anhelo, en la que resalta que el amor debe darse en cuerpo y alma, amando hasta la eternidad.

Complaciente con su público el cual no dejó de cantar cada una de sus interpretaciones por casi tres horas de concierto, Julión regaló esta vez las piezas Rey de corazones, Las Nieves de enero, este que hiciera famoso el cantante Chalino Sánchez, hasta llegar a Amor de cuatro paredes, entre otras, dejando a sus seguidores complacidos y satisfechos en su regreso al palenque.

Previo a su presentación, el público disfrutó de la presentación del cantante sinaloense Germán Peralta, quien acompañado del grupo Sero Limited, interpretó los temas Concédeme, Se va muriendo mi alma, Acá entre nos, Las edades, entre otras, siendo bien recibido por los asistentes, que agradecieron su presentación con sonoros aplausos.

Con la pies en la tierra

Previo a su presentación, Julión Álvarez se dio a tiempo para atender a reporteros, a quienes manifestó que desde su inicio en esta carrera, se ha caracterizado por ser una persona de mucha lucha, comprometido, paciente para lograr alcanzar sus metas, y sobre todo con los pies en la tierra, recordando siempre de dónde viene.

"Este año para nosotros ha sido para nosotros ha sido bueno, quisiéramos hubiera sido mucho mejor, hemos tenido muchas luchas, en las que seguimos trabajando para obtener cosas positivas, y creo que todo esto es parte de una historia que buena o mala la estamos disfrutando", señaló el intérprete.

En la charla con él, Julión aprovechó para agradecer a los culichis por los dos conciertos que ofrecería en la ciudad, refrendando su compromiso con ellos respondiéndoles en el escenario con lo que mejor sabe hacer, complacerlos con su música.

Compartió que su gira de presentaciones continuará en lugares como Hermosillo, Tijuana, Mexicali, Jalisco, San Luis Potosí, Gómez Palacios, entre otros.