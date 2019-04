CIERRE

Cierra Lowes por un reflejo de la competencia, dicen especialistas

La compañía tomó una decisión equivocada de entrar a competir con empresas muy posicionadas

Istar Meza

Cierre de tiendas Lowe's Home Improvement Werehouse en México no se trata de una situación relacionada con la economía del país, sino que es un reflejo de la competencia y de que las empresas también se equivocan, advirtieron especialistas en economía.

César Miguel Valenzuela Espinoza, investigador en economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa dijo que si se tratara de un factor económico, en la demanda también les hubiese afectado a empresas establecidas como The Home Depot y se pudiera ver el caso que de dos tiendas se hubiera cerrado una, o en otros municipios, pero se mantienen.

"No es más que un reflejo de la competencia y de que las empresas también se equivocan. Hay decisiones acertadas, que son la mayoría, pero también, de vez en cuando se toman decisiones equivocadas y esas son las consecuencias", destacó.

El especialista en economía dijo que la compañía tomó una decisión equivocada de entrar a competir con empresas muy posicionadas, consolidadas, como es el caso de The Home Depot, ya que en definitivo aunque fueron 10 tiendas no pudieron, ya que la gente que piensa en algún producto para el hogar inmediatamente piensa en la marca The Home Depot.

Explicó que en noviembre que se anunció el cierre de la compañía en México, la economía estaba potente, todavía no se avizoraba una reducción en el crecimiento del PIB como ha estado pasando en estos meses.

"Especulando un poco podríamos decir que la decisión que tomaron como empresa no fue la más acertada, poner los puntos de venta en los mismos lugares donde estaba su competencia, tal vez no fue la mejor decisión", expresó.

"Tal vez poniendo en otros lugares o un concepto de tiendas más pequeñas, un concepto diferente, porque si esto data de noviembre de 2018 con mayor razón se puede decir que se trata de un problema de competencia", destacó.

Jorge Rafael Figueroa Elenes, doctor en ciencias económicas dijo que el cierre de las 10 tiendas es una situación que parte de las políticas financieras que la compañía está siguiendo a nivel internacional.

Explicó que tiene efectos importantes el que Lowe's no logró posicionarse como se esperaba en el mercado nacional, la mayor presencia estaba en Nuevo León, pero en otras entidades federativas como en Sinaloa tenía una competencia que les hizo encontrar evidencias de que no podían mantenerse en el mercado mexicano.

"También otra cuestión es que los precios de las acciones de esta empresa en la BMV habían ido a la baja, en conjunto, todo esto terminó afectándoles", señaló.

Dijo que siempre es de preocupación que empresas como esta que tienen presencia a nivel internacional terminen abandonando la fuente de generación de empleo que representan para la entidad, por la razón que sea, que se pierdan esos empleos.

Advirtió que los organismos que tienen que ver con la generación de empleos deberían estar preocupados y ver dónde se puede acomodar a estas personas, que por lo pronto están desempleados.