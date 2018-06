Cierra su campaña en Escuinapa el candidato del PRI Hugo Enrique Moreno - Noroeste

Cierra su campaña en Escuinapa el candidato del PRI Hugo Enrique Moreno

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Sabe gestionar y lo demostró al gobernar el municipio, manifestó el candidato del PRI Hugo Enrique Moreno Guzmán.

"Ustedes me conocen, saben que vengo a trabajar no a servirme, a Escuinapa lo encontré en estado crítico y me puse a trabajar" dijo.

El candidato señaló las obras que realizó durante el año que gobernó pero continúa con esa intención de seguir trabajando.

Quiere seguir invirtiendo cultura, arte, educación, sectores como ganadería, agricultura, pesca.

Indicó que aprendió a trabajar desde niño, cuándo apoyaba en las labores a su mamá quien se dedicaba a las ventas de tamales, tacos y tostadas.

Y más grande cuando trabajó en el sector de taxis, ayudando a su papá donde también ganó sus primeros salarios.

Señaló que sabe que sólo con trabajo se consiguen las cosas y así logró cambiar la imagen de muchas áreas y calles del municipio, sus Sindicaturas y Comisarías.