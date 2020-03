Cierran 18 establecimientos de giros negros en Guasave por el Covid-19

Centros nocturnos, bares y cervecerías son cerradas como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Por orden de la dirección de Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado, 18 establecimientos de giros negros del municipio de Guasave han cerrado sus puertas y serán reabiertos hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Gregorio Hernández Romero, delegado de la zona centro-norte, detalló que se trata de cinco centros nocturnos, 10 bares y tres cervecerías. De estos establecimientos, 13 se ubican en la cabecera municipal, tres en Juan José Ríos y dos en Ruiz Cortines.

Indicó que en el municipio de Sinaloa cerrarán un centro nocturno de la cabecera y un bar en Estación Naranjo, totalizando 20 establecimientos en la región del Petatlán.

“Desde ayer se giraron instrucciones a centros nocturnos, lo que son los table dance que en Guasave tenemos dos; bares, cantinas y antros, ya no podrán abrir sus puertas hasta nuevo aviso, únicamente quedan los restaurante-bar, siempre y cuando cumplan con las medidas de la fase uno, que son contar con gel antibacterial y estar desinfectando su establecimiento”, comentó.

El funcionario estatal detalló que estarán trabajando con esas medidas 12 restaurantes con venta de cerveza y en el caso de Sinaloa de Leyva se sumarán otros dos.

“Se optó en los restaurantes quitar algunas mesas para que la distancia entre mesa y mesa de metro y medio o dos metros”, manifestó.

Hernández Romero subrayó que esta es una medida que se ha tomado a nivel estatal y estarán muy pendientes de que se cumplan con estas disposiciones.

“Los expendios todavía están abiertos, no hay restricción y en los permisos para fiestas no nos compete a nosotros, pero ya se habló con la dirección de Alcoholes de los ayuntamientos que no permitan eventos masivos”, aseveró.

El delegado de Inspección y Normatividad no descartó que esta medida del cierre de establecimientos se extienda a los restaurantes con venta de bebidas embriagantes en los próximos días, pero eso dependerá de cómo se vaya desarrollando la contingencia sanitaria con el Covid-19.