Cierran la Plazuela Machado para evitar aglomeraciones

Desde días pasados las autoridades colocaron cintas para prohibir el ingreso de personas

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Se convirtió en uno de los últimos lugares públicos que “sobrevivían”, pero finalmente, la Plazuela Machado fue acordonada para prohibir el tránsito de la gente.

Después de 2 meses de haber comenzado la emergencia sanitaria en el país, el punto más cultural de la ciudad fue cerrado este fin de semana como una medida contra la propagación del Covid-19.

En las últimas semanas se había observado gente transitando por la plazuela, incluso un compuesto musical ofreciendo conciertos al aire libre a cambio de monedas; la víspera, Protección Civil la visitó. El cierre vino después.

“Como se aglomeraba poquito, un día antes estuvieron ahí los de Protección Civil, y lo cerraron”, explicó Manrry Fuentevilla Gastélum, presidenta del Proyecto Centro Histórico de Mazatlán.

“Sí lo veo como una buena medida para evitar contagios, pero en lo económico sí afecta por los restaurantes”.

Apenas la semana pasada un par de restaurantes se animó a abrir después de semanas de inactividad. Aquí los restaurantes ofrecen servicio de mesa y servicio para llevar. Algunos de ellos no resistieron la crisis económica y anunciaron su cierre definitivo.

“Se me hace muy exagerado que también hayan cerrado la Machado, realmente no era tanta gente la que venía, sí venía una que otra persona, se sentaban un rato en la banca y ya se iban, no eran muchos”, manifestó una vecina del Centro Histórico.

La Plazuela Machado se suma a otros lugares públicos como el Paseo Olas Altas, el Paseo del Centenario, el Parque Ciudades Hermanas, el malecón de la Avenida Del Mar, el Parque Lineal, el gimnasio al aire libre del Paseo Claussen y una serie de lugares recreativos acordonados para impedir que la población los utilice.

No hay fecha de apertura.