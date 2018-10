Cierre de la ObregÃ³n por toma de protesta de Estrada Ferreiro desquicia el trÃ¡fico

Cierre de la Obregón por toma de protesta de Estrada Ferreiro desquicia el tráfico

Automovilistas manifiestan su inconformidad por el cierre de calles para el evento

Janneth Aldecoa

CULIACÁN._ Caos vial se registra en el corazón de la capital sinaloense, previo a la ceremonia de toma de protesta de Jesús Estrada Ferreiro como presidente municipal de Culiacán.

La ceremonia está programada para las 18:00 horas de hoy, sin embargo la principal avenida, Álvaro Obregón, y la calle Miguel Hidalgo fueron cerradas a la circulación desde las 21:00 horas del martes, para la instalación del templete, equipo de sonido y al menos dos mil sillas para igual número de invitados.

Automovilistas entrevistados por Noroeste manifestaron su inconformidad por el cierre.

"Esto es muestra de lo que no se debe hacer. No es posible que impongan su voluntad de esta manera. Esto es un caos", dijo Filiberto, empleado.

Otra madre de familia señaló que la medida debió socializarse con anticipación.

"No me molesta que cierren la calle. Lo que me molesta es que no se socializara con más tiempo de anticipación", comentó Gloria López.

El cierre de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo con dirección hacia el sur, ocurrio a partir de las 21:00 horas y permanecerá cerrada durante el día, al menos hasta las 20:00 horas, instante en que concluiría la ceremonia.

CIRCULACIÓN

La Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal de la SSPyTM, sugirió como vías alternas de circulación vehicular hacia el sur las avenidas Ruperto L. Paliza, Gral. Ramón Corona, Juan B. Sepúlveda, Donato Guerra, Teófilo Noris, Rodolfo G. Robles y Guadalupe Victoria.

Al poniente, puede circular por calle Cristóbal Colón y por la calle Francisco Villa.