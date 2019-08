Cierre de oro para Diego LÃ³pez en la para nataciÃ³n de los Parapanamericanos Lima 2019

LIMA 2019

Cierre de oro para Diego López en la para natación de los Parapanamericanos Lima 2019

El tritón veracruzano conquistó su quinta medalla dorada

Noroeste / Redacción

LIMA._ El tritón veracruzano de silla de ruedas, Diego López Díaz logró un cierre dorado en la para natación de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, tras adjudicarse el sitio de honor, con récord parapanamericano, en la final de 50 metros dorso S3, con un tiempo de 45 segundos, 06 centésimas, en el Centro Acuático de la VIDENA, en la capital peruana.

“Me siento muy contento y muy animado, con ganas de seguir con el trabajo rumbo al Mundial de Londres 2019 y los Juegos Paralímpicos Tokio 2020”, señaló tras recibir su quinta presea áurea.

“Me voy muy motivado de Lima, con una satisfacción muy grande por la actuación que tuve en este evento, que fue bastante buena; me sentí muy fuerte en mis pruebas, no me sentía tan ágil en los brazos, pero la fuerza que sentía era más que suficiente”, dijo Diego, quien cumplió en Lima su segunda cita en Juegos Parapanamericanos.

“Estos resultados me hacen entusiasmarme cada vez rumbo a Tokio, me hacen ser positivo”, reconoció el tritón de silla de ruedas, quien entrena en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), bajo la instrucción del entrenador Fernando Gutiérrez Vélez y su equipo colegiado.

López Díaz ganó el domingo 25 de agosto el oro en 100 metros libre, el lunes tuvo dos oros, en 150m combinado y 200 libre, con récords parapanamericanos, el viernes logró la dorada en 50 libre y este sábado 31, 50 dorso.

“Lima me deja un buen sabor de boca, nos vamos con el objetivo cumplido, veníamos por cinco oros y nos vamos con ellos, es un orgullo representar a mi país y quiero seguir con la preparación para darle más glorias a México”, puntualizó el nadador de 23 años de edad.