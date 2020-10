Cierre de panteones en Guasave marchita expectativas de floristas

Solo compraron el 20 por ciento del producto que normalmente adquieren para la celebración tradicional del Día de Muertos, dicen

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El cierre de panteones ordenado por el Consejo Municipal de Salud de Guasave para este Día de Muertos marchitó las expectativas de ventas que tenían los floristas para esta que es la fecha más importante para este giro comercial.

Carlos Leyva Duarte, vocero de la Unión de Floristas de Guasave, expuso que en promedio adquirieron apenas el 20 por ciento del producto que normalmente compran para vender el 1 y 2 de noviembre.

“Sabemos que ante el cierre de panteones se limita esta situación y eso hace que nosotros seamos conservadores en cuanto a la compra de productos que vamos a ofertar”, indicó.

A pesar de eso, subrayó que están haciendo el esfuerzo por mantener vivas sus empresas, con la esperanza de que la gente busque la alternativa de celebrar la tradición de Día de Muertos en su casa.

“Esa es la invitación que hacemos a la gente, que en su casa pueda montar un altar, pueda tener una ofrenda florar a quien ya se nos adelantó en el camino”, comentó.

Leyva Duarte lamentó que la Alcaldesa Aurelia Leal López ni siquiera les haya dado la oportunidad de sostener una audiencia para explorar alternativas para la apertura de los panteones.

“Ni siquiera exploramos alternativas, no vimos posibles soluciones, no se instaló una mesa de trabajo en la posibilidad de poder encontrar el cómo sí, nosotros entendemos perfectamente la situación por la que estamos atravesando, no somos ajenos a eso, pero lo triste es que no encontramos esa respuesta que nosotros hubiéramos querido, igual la respuesta podía haber sido negativa, pero que al menos se hubieran explorado las alternativas y una vez agotada esa situación si te dicen ‘no se puede’, nosotros lo hubiéramos acatado”, aseveró.

El empresario florista dijo que el comercio en general está siendo lastimado por la pandemia y el gremio de las flores no es la excepción, pero lo que se preguntan es por qué en algunos sectores sí hay apertura, y por qué a algunos sí les dan esa posibilidad de poder trabajar.