CIJ prevÃ© alza en servicios de tratamiento si legalizan la mariguana

CIJ prevé alza en servicios de tratamiento si legalizan la mariguana

Mayra García, directora del Centro de Integración Juvenil de Guasave, llama a los legisladores a analizar las consecuencias en materia de salud que implicará una decisión de ese tipo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Si se llega a legalizar el consumo de la mariguana, como se va a plantear en el Senado este año, habrá un incremento en los servicios de tratamiento para adictos a las drogas que se prestan en instituciones como los centros de integración juvenil, dijo Mayra García Camacho.

La directora del CIJ Guasave subrayó que ya en estos momentos tienen casi siempre el cupo lleno en las 25 camas que tienen para adictos que requieren tratamiento residencial, con la legalización de la mariguana no será suficiente el espacio que tienen.

“Las drogas de inicio siguen siendo el tabaco y el alcohol como drogas legales, seguido de la mariguana como droga ilegal y por supuesto es un proceso, desafortunadamente no se quedan consumiendo mariguana”, indicó.

Y es que muchos consumidores de mariguana dan el salto a drogas duras como la cocaína y el crystal, lo que agrava la situación del adicto, aseveró.

“La mayoría de nuestros pacientes no son consumidores de una sustancia, sino que son consumidores de varias sustancias, entonces ya no es solamente mariguana, sino que es mariguana con cristal, mariguana con cocaína, mariguana con alcohol, no son los mismos efectos”, expuso.

García Camacho manifestó que a eso se suma que ahora existe la mariguana sintética, mediante la cual los pacientes presentan cuadros clínicos diferentes al cannabis.

Todos esos factores deben ser tomados en cuenta por los legisladores antes de tomar una decisión sobre la legalización de la mariguana, sostuvo.

“Pienso que todo esto se está analizando y los legisladores lo están tomando en cuenta, por lo pronto, Centros de Integración Juvenil en lo que nos compete, que es trabajar por la salud, prevenir, que es el principal objetivo, la prevención de esta problemática de adicciones, y tratar al que lo requiera”, indicó.

La directora del CIJ Guasave detalló que el año pasado cerraron con aproximadamente 250 pacientes ingresados y en el primer mes de 2020 han tenido un ligero aumento en la media mensual, muchos de ellos son reingresos por sustancias más fuertes que la mariguana, lo que los tiene en alerta.