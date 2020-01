Cimbra a MÃ©xico ataque de niÃ±o de 11 aÃ±os en escuela de TorreÃ³n

Cimbra a México ataque de niño de 11 años en escuela de Torreón

En el incidente, sucedido en el Colegio Cervantes, se reportan además seis personas heridas, entre ellas un profesor y cinco alumnos

Sinembargo.MX

10/01/2020 | 08:44 AM

TORREÓN, Coah. (Sinembargo.MX)._ Un estudiante de apenas 11 años de edad, de una escuela privada de Torreón, Coahuila, disparó contra varios; mató a una maestra y se suicidó. Se trata del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. Así lo informó el Coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la Región Laguna, Adelaido Flores.

El menor ingresó con dos armas. Pidió permiso para salir. Fue al baño, se quitó el uniforme y se puso una camisa con la leyenda “Natural Selection”.

El Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que el menor de edad fue influenciado por un videojuego con ese nombre, aunque hay evidencia de que esa misma camiseta apareció en la matanza de Columbine, en Estados Unidos. Riquelme dijo que al llegar a la escuela, el menor dijo a sus compañeros: “Hoy es el día”. Después de disparar se suicidó.

Padres de familia rechazaron en 2019 que se revisaran mochilas en el Colegio Cervantes de Torreón

CONFIRMAN dos muertes en tiroteo del #ColegioCervantes de #Torreón: la maestra atacada por un alumno y el agresor, alumno de 6o de primaria. — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) January 10, 2020 Se solicitan donadores para alumnos heridos en tiroteo del #ColegioCervantes de #Torreón. Están en el @SanatorioEsp. Se piden con sólo 4 horas de ayuno. — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) January 10, 2020

El funcionario detalló que los dos fallecidos son una maestra y el presunto agresor, quien es un alumno de 11 años, de sexto grado. Además, agregó que hay 6 heridos. El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, acudió al lugar de los hechos. Lamentó lo sucedido y agregó que presuntamente el menor llegó al Colegio con dos armas, por lo que ya se busca a sus padres.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas. Por ahora, las autoridades se encuentran acordonando la zona, mientras realizan las indagatorias correspondientes, por lo que padres de familia llevaron a casa al resto de los estudiantes.

Dos de los menores heridos serán intervenidos quirúrgicamente y dos más están fuera de peligro. Un maestro de educación física tiene un disparo en el brazo, pues estaba en el patio, pero la herida no es de gravedad.

Presidencia pide no dar nombres de las víctimas en Torreón; Gobernador los difundió

Padres no lo atendían: Alcalde

Zermeño Infante dijo a Noticieros Televisa: “Muy lamentable lo que sucedió hoy en el colegio Cervantes. Un niño de sexto de primaria lleva dos arma y mata a su maestra y hay cinco niños heridos y un maestro también. Están siendo atendidos ya en el sanatorio español, dos con algún tipo de riesgo de gravedad. Dos de los heridos están siendo intervenidos quirúrgicamente”.

Agregó que “el niño vivía con su abuela, los padres no lo atendían, seguramente tenía un tipo de problema que no se reflejaba, era un niño normal, iba bien en la escuela. Es una tragedia, una cosa muy lamentable que un niño de 11 años pueda llegar con dos armas a la escuela Esto nos lleva una reflexión a todos los padres de familia, a estar más cerca de nuestros hijos. Tenemos la Operación mochila que se lleva acabo en muchas escuelas, pero evidentemente no tenemos la capacidad de realizarlo en todas las escuelas”.

Zermeño dijo que ahora “está la Fiscalía levantando las pruebas para hacer una investigación, y estamos al pendiente que las cosas se normalicen y que sirva como una lección a todos para que estemos pendientes de nuestros hijos”.

AMLO y Beatriz Gutiérrez defienden operativo Mochila Segura tras ataque en Torreón; ONG lo rechaza

El Alcalde aseguró que la el colegio tiene una importante seriedad, por lo que afirmó que “no es la institución aquí es el comportamiento de un niño (...) la institución no es culpable”. Dijo que hará un llamado a los directores para que pongan en marcha el operativo, pero también hizo un llamado a los padres de familia a poner atención en lo que los hijo hacen.

El jueves 9 de enero, hombres armados abrieron fuego contra dos jóvenes a las afueras de una vivienda ubicada en la colonia Primero de Mayo del mismo municipio.

Uno de ellos yacía en el suelo, mientras que otro fue trasladado en vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica.

Violencia en la 4T

Durante el primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador las niñas, niños y adolescentes quedaron más desprotegidos que en los dos sexenios anteriores, lo que se reflejó en el incremento de homicidios y feminicidios; la violencia contra dicho sector de la población sigue siendo favorecido por factores como la puesta en práctica de una estrategia de seguridad basada en la militarización y porque para el Jefe del Ejecutivo ellas y ellos “son invisibles”, de acuerdo con un informe reciente de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El balance hecho por la organización civil estimó que hasta 2019, 3 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidios cada día, mientras que los feminicidios aumentaron en 13.5 por ciento, de acuerdo con la comparación entre los delitos cometidos los primeros siete meses de 2018 con los del año pasado.

Alumno que asesinó a maestra y luego se quitó la vida, en Torreón, pudo haberse inspirado en masacre de 1999 en EU