Cinco cintas para descifrar el misterio extraterrestre del Área 51, la legendaria base militar de EU

Un quinteto de filmes se aproximaron, de una u otra forma, al Área 51

Sinembargo.MX

21/09/2019 | 10:39 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Al fin ha llegado la fecha señalada en la que (supuestamente) miles de personas asaltarán el Área 51. La propuesta realizada a través de Facebook de asaltar esta base militar ubicada en el desierto de Nevada en la que, presuntamente, se ocultan grandes secretos de Estado relacionados con la vida extraterrestre, se lanzó en junio y rápidamente se hizo viral.

Lo que comenzó, aparentemente como una simple broma ha llegado hasta los 2 millones de personas que han confirmado su asistencia a la convocatoria.

El Área 51 es posiblemente junto al Triángulo de las Bermudas y el Lago Ness una de las ubicaciones del planeta que más ha fascinado a los fans de lo misterioso y sobrenatural.

Se cree que hay extraterrestres en el Área 51.

Debido al secretismo que el gobierno estadounidense mantiene en torno a la base, que en principio es simplemente un lugar de experimentación militar, los aficionados a las teorías conspiratorias afirman que en ella se están ocultando pruebas fehacientes de la existencia de vida alienígena como naves espaciales, extraterrestres diseccionados, armas futuristas, teletransportes, máquinas para viajar en el tiempo y demás infomación clasificada.

En Europa Press se proponemos un viaje por esta rocambolesca historia a través de cinco películas que se aproximaron, de una u otra forma, al Área 51:

1. LA NOCHE MÁS OSCURA (ZERO DARK THIRTY)

Al margen de su vinculación con los hombrecitos verdes de Marte, el Área 51 ha sido la ubicación de importantes operaciones militares. Quizá la más conocida de ellas sea la que acabó con Osama Bin Laden.

Tal y como se narra en esta película, los helicópteros que se utilizaron para la incursión provenían de esta base, lo cual no quiere decir que tuvieran tecnología extraterrestre a bordo… ¿o sí?

2. INDEPENDENCE DAY

Posiblemente esta sea una de las películas más célebres de las últimas décadas sobre invasiones alienígenas. En este filme protagonizado por Will Smith y Jeff Goldblum, el Área 51 tiene un papel crucial siendo la última esperanza para salvar un mundo en el que todo ha saltado por los aires, incluida la Casa Blanca.

3. AREA 51

Esta película de terror especula con cómo puede acabar el asalto a la base si las teorías conspiratorias están en lo cierto. Un grupo de amigos se juntan para desenmarañar este misterio paranormal en una película filmada en primera persona con el director de Actividad Paranormal, Oren Peli, a la cabeza y muy poco presupuesto.

4. BOB LAZAR: AREA 51 & FLYING SAUCERS

Para quienes su interés sobre el Área 51 va más allá y llega a rozar lo enfermizo, los documentales de Bob Lazar son indispensables. Estas películas, firmadas por un realizador que compagina su carrera cinematográfica con la pirotecnia y los negocios, tratan de revelar la verdad sobre la base. En ellas aparecen filmaciones de naves espaciales y extraterrestres que dicen ser reales.

5. PAUL

Esta película protagonizada por el dúo cómico formado por Simon Pegg y Nick Frost, responsables de la trilogía del Cornetto (Zombies Party, Hot Fuzz, The World’s End) narra las aventuras de un par de fans de la ufología británica que viajan hasta Estados Unidos para ver todos los yacimientos alienígenas del país, entre ellos, cómo no, el Área 51. Lo que no esperan encontrar en su camino es un alienígena de verdad del que acaban haciéndose amigos.