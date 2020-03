Cinco consejos a empresarios en tiempos de volatilidad financiera

‘El objetivo es aportar un granito de arena en algo que ha sido la misión desde el principio de Konfío: impulsar empresarios en México’

Noroeste / Redacción

Como ya deben de haber escuchado, estos han sido intensos días de mucha volatilidad financiera en todo el mundo debido a varios factores, entre ellos el coronavirus y la devaluación en el precio del petróleo.

El objetivo de este mensaje no es alarmarlos, sino aportar un granito de arena en algo que ha sido la misión desde el principio de Konfío: impulsar empresarios en Meìxico.

Mi deseo es darles cinco recomendaciones que en Konfío estamos llevando a cabo y que creemos pueden ayudarlos. Hoy no es momento de individualismos, es momento de unirnos y apoyarnos para juntos salir adelante, más fuertes que nunca.

Cuidar a los clientes. Hoy más que nunca es momento de cuidar a nuestros clientes, desde la atención que les damos hasta el cuidado de su dinero. Puede sonar obvio, pero todos estamos preocupados y necesitamos sentirnos respaldados. Piensa en herramientas o valores agregados que puedas ofrecer.

Cuidar el gasto e invertir en productos de alto margen. Es importante entender lo que viene y estar muy alertas en cada gasto que haga la empresa, desde gastos básicos, hasta los imprevistos de siempre. Hay que invertir como el primer día, calculando cada peso, especialmente en las transacciones que nos generen la mayor rentabilidad posible; puede no ser el mejor momento para enfocarte productos con utilidad marginal.

No exponerse y cuidar tu salud. Para muchos empresarios los viajes de negocios son una herramienta vital de su crecimiento, pero dada la situación actual, lo primero es reducir lo más posible cualquier tipo de viaje para no exponer la salud. Recuerden que las enfermedades cuestan dinero. Aunque parezca un problema, hoy existen herramientas que nos permiten conectarnos en segundos con alguien a miles de kilómetros, aprovechemos eso y mantente seguro y sano.

Actualizarse. En un mundo que avanza tan rápido, estar conectados es de vital importancia y no solo por el coronavirus, sino por el crecimiento. Si su empresa aún no ha logrado digitalizarse, éste es el momento idóneo para evolucionar y no quedarse atrás. Hoy en día existen herramientas de venta, administración, posicionamiento. Todo lo que puedan imaginar al alcance de un clic y con una mínima inversión. Nosotros, en Konfío hemos logrado crecer e impactar a miles de empresas como la tuya con un proceso 100% digital y desarrollando nuestra oferta con base en las necesidades de nuestros clientes. Si nosotros logramos hacerlo, ustedes pueden lograr mucho más.

Ten liquidez disponible. Normalmente uno de los principales retos que enfrenta una empresa es la falta de liquidez. Esta situación trae consigo problemas como la falta de pagos o peor aún, la incapacidad de adquirir insumos necesarios para la operación. En una situación como la que estamos viviendo, la búsqueda de liquidez a través de financiamiento inteligente debe ser un diferenciador a la hora salvaguardar el capital que tanto te costó generar, algo que pondrá a salvo tus obligaciones y solvencia.

Recuerda que tu empresa, junto a las miles de Pymes que hay son el motor de la economía de México. Solo en términos numéricos, empresas como la tuya aportan el 42% del producto interno bruto y más del 70% del empleo.

No es momento de rendirse o tener miedo, es momento de demostrar de qué estamos hechos y que nosotros, como siempre, vamos a sacar a nuestro país adelante.