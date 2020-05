Cinco de cada 10 empresas cerrarÃ¡n a nivel nacional ante crisis, advierte Edna Fong

Cinco de cada 10 empresas cerrarán a nivel nacional ante crisis, advierte Edna Fong

Ante la nueva normalidad que se avecina, empresas o negocios que no cuenten con una plataforma tecnológica quedarán rezagados, asegura la dirigente de Coparmex en Sinaloa

Leopoldo Medina

Por el cierre tras la pandemia, muchas empresas ya no levantarán su cortina.

CULIACÁN._ Ante el cierre definitivo de varios establecimientos que se han registrado en el primer cuadro de Culiacán, Edna Fong Payán, presidenta de la Coparmex en Sinaloa, lamentó que este tipo de situaciones se estén dando en la entidad, ocasionada por la contingencia sanitaria.

La dirigente comentó, además, que a nivel nacional 5 de cada 10 empresas o negocios van a cerrar sus puertas, lo que califica como un hecho lamentable, porque se tendrán afectaciones en la economía tanto del país como del estado, atrayendo además otro tipo de consecuencias.

Respecto a la reactivación que se realizará el 1 de junio con la reapertura de algunos comercios enfocados a la industria de la construcción, minería, y lo relacionado con la fabricación de transportes, la dirigente señaló que se apega a las decisiones que toman autoridades municipales y estatales, en decidir cuáles van primero y cuáles después.

Fong Payán resaltó que hoy en día el sentido generalizado de los empresarios sinaloenses es de miedo y frustración por lo que está pasando.

"Creo es una situación que hemos ido asimilando poco a poco, sabemos que vamos a pasar a una nueva normalidad, que ya nada va a ser como antes, en donde incluso los modelos de negocio darán un giro, con la tendencia a desaparecer", destacó Fong Payán.

Detalló que en esta medida ya se había venido trabajando tiempo atrás; sin embargo, a raíz de la llegada del Covid-19, se adelantó este proceso, por lo que los negocios que no cuenten con una plataforma tecnológica quedarán obsoletos.

"Es de vital importancia contar con una plataforma tecnológica, si en verdad como empresa o negocio quieres subsistir, sabemos que habrá empresas que cambiarán su giro, esto porque su modelo de negocio quedará rezagado", resaltó.

Tras la nueva normalidad, las empresas tendrán que modificar su modelo de negocio si desean subsistir.

Fong Payán subrayó que la venta de productos o servicios en línea ha crecido en un 500 por ciento, por lo que ve importante que todos los que tienen una empresa o negocio se den cuenta que se debe de tener este modelo de negocio, basado en plataformas para la venta.

"Esta no es la única curva que vamos a tener, es por ello que debemos ir visualizando qué giro le tenemos que dar a los modelos de negocio".

Respecto a si han fluido los apoyos económicos para las micro, pequeña y medianas empresas, la dirigente subrayó que no ha sido así, y que el estado sigue siendo una de las dos entidades en el país que no ha recibido apoyos, ni incentivos por parte del gobierno federal.

"Solo se están gestionando los apoyos de créditos por 25 mil pesos a nivel federal, pero no a todos les ha tocado, y que no favorece mucho a la cantidad, sino a los micros y pequeños, y he sabido que hay algunos que sí lo han estado gestionando", indicó la dirigente.

Agregó que este tipo de apoyo a las empresas más grandes no les sirve de nada, pero en Sinaloa, de los créditos del Fosin fue solo una bolsa lo que se dio, pero ya no han anunciado más.

El regreso el próximo 1 de junio, señaló la dirigente, tiene que ser responsable, ya que se empezará de forma progresiva, por lo que desde la Coparmex hace el llamado para que se continúe la responsabilidad de aplicar todos los protocolos adecuados por las áreas.

"Nosotros iremos presentando el plan por área para que lo conozcan, ya se publicó a nivel nacional cuáles serán los protocolos, y los que podamos ir aterrizando, ya que se empezará a inspeccionar a las empresas, para que estemos bien enterados sobre esto".

Sobre si se espera un crecimiento económico paulatino, Fong Payán resaltó que, lo que se espera a nivel nacional es salir a trabajar, donde posiblemente pueda haber un rebrote de Covid-19, para una vez más regresar al confinamiento.

"Para este 2020 se ve un nulo crecimiento, sin embargo, se comenta que para 2021 se podrá tener más demanda, que la que se tenía prevista desde el 2019, esto por la crisis de inventarios que se tendrá este año, porque no se surtió", señaló Fong Payán.

En Coparmex actualmente se tiene una membresía de más de 250 socios, y aglutina el mayor número de empresas grandes, adhiriéndose más cada año.