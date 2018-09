Cinco documentales de hechos y teorías conspiratorias, a 17 años del 11-S: el día del terror en EU

La serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos el 11 de septiembre de 2001 en EU, fueron perpetrados por miembros de la red yihadista Al Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales

Sinembargo.MX

11/09/2018 | 09:41 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ La serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, denominados comúnmente como 9/11 o 11-S, fueron perpetrados por miembros de la red yihadista Al Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos.

Diecinueve miembros de Al Qaeda, divididos en cuatro grupos de secuestradores, raptaron cuatro aviones, en los que se encontraban terroristas pilotos que se encargarían de dirigir el avión una vez reducida la tripulación de la cabina.

El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados, y ambos fueron estrellados contra las dos torres gemelas del World Trade Center de NY, el primero contra la Torre Norte y el segundo poco después contra la Sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran durante las dos horas siguientes.

El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono, en Virginia. Finalmente, el cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo al haberse estrellado en campo abierto, en Pensilvania, luego de perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista. Tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington.

Los ataques orquestados por la organización terrorista Al Qaeda dejaron 6 mil heridos, 24 desaparecidos y cerca de 3 mil personas muertas, incluyendo los 19 terroristas. Aún quedan por identificar unas mil 100 personas.

Los atentados, que fueron condenados inmediatamente como “horrendos ataques terroristas” por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alteraron desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea.

El pasado mes de julio del año en curso, la Oficina del Forense de Nueva York anunció que había identificado a otra víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001, casi 17 años después de que se derrumbaran las Torres Gemelas.

Se trataba de Scott Michael Johnson, un analista financiero que tenía 26 años en el momento de su muerte, es la víctima número mil 642 en ser identificada tras el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos.

Según explicó el director asistente de biología forense de la Oficina, Mark Desire, al diario The New York Times, hasta en seis ocasiones habían intentado identificarse los restos de la víctima, pero los especialistas no lograban extraer suficiente ADN.

A continuación, cinco documentales en los que se muestran los terribles hechos de aquel 11 de septiembre en EU y las teorías conspirativas que giran alrededor de ellos. Dos de estas producciones están disponibles en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.

LOOSE CHANGE 9/11 (2015)

Loose Change es una saga de documentales dirigidos por Dylan Avery y producidos por Korey Rowe, Jason Bermas y Matthew Brown, centrados en una de las teorías de conspiración del 11-S.

En la producción se afirma que el relato habitual de la embestida al Pentágono, el atentado en el World Trade Center, las llamadas telefónicas y el accidente del vuelo United 93 son inverosímiles y sugiere que los ataques del 11-S fueron una operación de falsa bandera.

El documental considerado por Vanity Fair como “el primer éxito de taquilla de Internet” está disponible en Amazon Prime Video.

ZEITGEIST: THE MOVIE (2007)

El documental dirigido y producido por Peter Joseph está estructurado en tres partes. La primera es una exposición del cristianismo como un mito, un híbrido astrológico-literario. La segunda parte, analiza los atentados del 11-S, donde expone el funcionamiento de la propaganda y adoctrinación mediática, logrando que los propios ciudadanos acepten ser más controlados por sus gobiernos pese a que eso suponga una reducción de sus libertades. Y finalmente, la tercera sección habla sobre la política y economía global, enfocándose en el monopolio del dinero y el gasto militar.

En el segundo capítulo de esta producción, Joseph afirma que los ataques del 11-S en Nueva York y los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres fueron perpetrados por algún grupo de poder de Estados Unidos. Según el autor, se trataría de una operación de falsa bandera sobre sus propios ciudadanos para manipular la opinión pública para apoyar sus objetivos.

Zeitgeist: The Movie fue publicado gratuitamente en internet a través de Google Video el 26 de junio de 2007, y desde entonces ha sido subtitulado en varios idiomas.

9/11 (2002)

La producción francoamericana sobre los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, cuenta los hechos desde el punto de vista del Departamento de Bomberos.

El filme fue dirigido por Jules y Gedeon Naudet, creadores del documental 13 de Noviembre: Terror en París, y el bombero James Hanlon.

Originalmente, la intención era hacer una película sobre la primera experiencia de Tony Benetatos como “probie“, un bombero a prueba del Departamento de la ciudad de Nueva York.

La mañana del 11 de septiembre, la estación de bomberos bajo la dirección del Jefe del Batallón Joseph Pfeifer, fue llamada por un “olor a gas” en las calles Church y Lispenard. Jules se fue con Pfeifer para investigar, mientras que Gedeon se quedó en la estación de bomberos con Benetatos.

Mientras los bomberos del Batallón 1 examinaban la supuesta fuga de gas, el Vuelo 11 de American Airlines voló sobre sus cabezas. Girando la cámara para seguir el avión, Jules grabó una de las tres grabaciones conocidas del primer avión que golpeó la Torre Norte del World Trade Center, las otras fueron un video filmado por Pavel Hlava y una secuencia de fotogramas tomados por Wolfgang Staehle.

9/11: EVIDENCIA EXPLOSIVA (2012)

Este documental rompe con el mito detrás de los atentaos del 11 de septiembre en EU, cuenta con la evidencia de más de 40 expertos en campos de ingeniería estructural, arquitectura, la física, la química, extinción de incendios, la metalurgia y la demolición controlada.

La cinta entrega numerosas pruebas que pretenden demostrar que el WTC en el 2001 se vino abajo por el uso de explosivos en una operación que buscaba justificar las invasiones a Iraq y Afganistán.

La producción dirigida por Richard Gage está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

11S HORA CERO (2005)

El documental de National Geographic narra los hechos de la primera hora de esa histórica mañana, diecinueve soldados de Al-Qaeda pasan la seguridad de los aeropuertos, listos para llevar a cabo la misión cuidadosamente orquestada por Osama bin Laden: la ¿Operación Aviones?

El grupo es liderado por cuatro hombres que han sido entrenados para pilotear aviones y están preparados para estrellar un avión de pasajeros en un objetivo determinado: lo que conciben como los símbolos de la opresión estadounidense.