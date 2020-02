Cinco estados no se adhieren al Insabi y se quedan sin convenios de Salud federal

Que van a seguir comprando medicinas caras los de siempre, según la Secretaría de Salud

Noroeste / Redacción

Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León no se incorporaron al nuevo modelo del Instituto de Salud para el Bienestar, y además se quedarán sin ningún convenio de salud federal, informó Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud Federal.

Por el contrario, 23 estados sí se incorporaron al Insabi y tendrán garantizada la gratuidad para el tercer nivel de atención a partir del 1 de diciembre, mientras que las cinco entidades que no firmaron su adhesión al Instituto, tampoco tienen otro tipo de convenio con la Federación, como el IMSS Bienestar.

"En medio están los estados donde no habrá participación del Gobierno federal porque no hay institución federal y los gobiernos estatales decidieron no adherirse", detalló el funcionario federal durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

"Si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes y van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar, pero si manejan el presupuesto con honestidad y eficiencia les va alcanzar para que se garantice la atención médica y medicamentos gratuitos", dijo López-Gatell Ramírez.

Por otra parte, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas tampoco se unieron al modelo, pero sí cuentan con IMSS Bienestar, puntualizó el subsecretario de Salud federal, quien reiteró que el compromiso de adherirse al Insabi consiste en trabajar juntos por un mismo esquema, modelo y sistema que se comprometa con la gratuidad.

Sobre el anuncio hecho el viernes por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) sobre la firma de un convenio de coordinación no centralizado con el Gobierno Federal, López Gatell Ramírez enfatizó que no se puede tener una unión con el Insabi “a medias”.

"No queremos que personas paguen de su bolsillo, cuando ya están pagando a través de sus impuestos", expresó el funcionario federal.

López-Gatell Ramírez mencionó que del presupuesto anual de 32 mil 674 millones de pesos para los institutos nacionales de salud, un 86 por ciento lo provee el Gobierno federal, es decir, 28 mil 190 millones de pesos.

Para garantizar la gratuidad se les otorgará a los institutos nacionales de salud los 4 mil 484 millones de pesos restantes. Mientras que en el sistema IMSS Bienestar hay un 98 por ciento de abastecimiento de fármacos en enero de 2020, agregó.

En su intervención, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que los estados que rechazaron adhesión seguirán recibiendo los recursos de ley, "y ellos se van a hacer cargo de la atención médica y medicamentos, pero van a recibir lo que por ley corresponde, no se les va a quitar presupuesto, o sea, se les van a entregar sus recursos porque es voluntario", afirmó.

"Es voluntario, no tenemos ningún problema con ningún gobernador, nada más es informar en dónde se logró el acuerdo, en dónde no y transferir los fondos para que ellos actúen y resuelvan", explicó el titular del Poder Ejecutivo federal.