Cinco fraccionamientos se amparan para no pagar el agua: Jumapam

El gerente general agregó que también han detectado invasiones que, durante su creación, habilitaron redes comunitarias de agua potable, pero los líderes de vecinos cobran el servicio, y el recurso no está ingresando a la Jumapam

Sheila Arias

Al menos cinco fraccionamientos completos están amparados contra la Jumapam para no pagar el servicio de agua potable.

Este recurso les permite "congelar" la deuda y mantener el suministro; en otros casos, la paramunicipal ha detectado invasiones que habilitan tomas comunitarias, pero los líderes cobran el servicio, no el Municipio, así operan desde hace años.

Quel Galván Pelayo, gerente general de la paramunicipal, aseguró que esta situación representa un “boquete” en las finanzas.

En el caso de los fraccionamientos, por ejemplo, cada uno tiene unas 900 viviendas, el promedio es un millón de pesos que no ingresan mientras está vigente el amparo; y por las invasiones es recurso que no está cuantificado, porque ni registros existen de cuántas viviendas están conectadas las tomas comunitarias.

“Tenemos una problemática generalizada en todos los fraccionamientos, porque el desarrollador hace la red y cuando se recibe por parte de Jumapam, es una red nueva, no puede saber si realmente tiene calidad y resulta que a los dos años empiezan a salir los problemas, entonces nos queda la responsabilidad de malas redes y de quien hizo mal el trabajo, empiezan los reclamos a Jumapam, cuando en realidad deberían ser hacia el desarrollador”, explicó.

Esto los ha obligado a buscar a los constructores de nuevas viviendas para exigir cumplimiento.

“Amparados tenemos cinco fraccionamientos, más que eso, tenemos problemas de recaudación, no podemos cobrarle a la gente, no podemos cobrar lo que marca su medidor general, siguen con el suministro por estar amparados... hablando de cotos hay hasta de 900 casas, es un millón mínimo (al mes) que no ingresa”, comentó.

Desde noviembre pasado, al asumir el cargo, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres declaró que de la Jumapam brotaron las irregularidades y hasta comparó el robo de agua, con el robo de combustible, le llamó "aguacoleo".

Sin embargo, dijo, no pueden retirar el servicio, pues incumplirían el derecho de acceso al agua potable. Mientras la paramunicipal sigue con problemas.

-- ¿Hay boquetes financieros por eso?

“Sí, hay posibilidades de cobrar muchas cosas que son heredadas, pero hemos venido acercándonos a los desarrolladores tratando de solventar porque después lo padecen los que sí pagan, por los que se llevan el agua los que no pagan”.

Compra Jumapam 19,500 micromedidores para combatir el robo

Una forma de proteger el agua potable es el blindaje, y la Jumapam lanzó la licitación pública para comprar cerca de 20 mil micro medidores 'antifraude', los equipos tendrán dispositivos que evitarán alteraciones al momento de lecturas y en manipulación.

A través de la convocatoria pública nacional LO-825012996-E3-2018 el organismo operador busca proveedor para la sustitución de micro medidores domiciliarios, éstos consisten en el suministro e instalación de medidores domiciliarios de 1/2 pulgada de diámetro.

Las especificaciones es que sean horizontales, de material termoplástico, pero de alta seguridad.

“El medidor contará con un dispositivo de blindaje interno que lo proteja contra cualquier fraude magnético generado por campos magnéticos de imanes externos instalados por algunos usuarios para este fin”, así lo precisa en las especificaciones del medidor, llamado Clase B.

La licitación, las bases, y el catálogo son públicos en la página de Compranet, ahí establece que la compra será de 19,500 piezas para instalarse en colonias de la periferia de Mazatlán.

El objetivo: medidores de alta seguridad para evitar el robo de agua potable.

La adquisición se propuso en un contexto donde la Jumapam enfrenta serios problemas por robo de agua. El Gerente General, Quel Galván Pelayo, ha declarado que el 60 por ciento del consumo no se contabiliza, en gran parte, por tomas ilegales en comercios, hoteles, y domicilios.

Es recurso no registrado y no cobrado, lo que mantiene en números rojos a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazaltlán.

En la convocatoria pública se especifica que los equipos deben garantizar alta seguridad.

“El medidor contará con un indicador central de flujos bajos y capuchón o cinturón de cierre 100% inviolable que, a su vez, facilite evidenciar visualmente cualquier intento de apertura al interior... el medidor será pre equipado con tecnología de pulsos y escalable para la toma de lecturas a distancia por radiofrecuencia, así como la generación de histogramas de perfiles y consumos, sin necesidad de realizar un cambio del registro y sin cables expuestos. La transferencia de pulsos al módulo de radiofrecuencia debe hacerse por acoplamiento inductivo no ferroso (para evitar el fraude magnético en la toma de lecturas)”, así lo precisa en las especificaciones.

La licitación indica que la inversión es recurso del Programa de Acciones Prodder 2018, de la Comisión Nacional del Agua. El inicio del contrato será esta semana y la fecha de terminación es el el 30 de abril próximo.

Los 19,500 medidores se instalarán en un lapso de 112 días naturales.

Con esta medida, la Jumapam busca sustituir equipos, y garantizar que el éstos no sean alterados para el robo de agua potable, uno de los graves problemas que enfrenta.

19,500

Micro medidores serán sustituidos en la periferia de la ciudad

112

Días naturales son los que marca el contrato para instalar los nuevos equipos en las colonias.

60%

Es el agua potable que no está contabilizada por Jumapam debido a tomas ilegales, fugas, y adeudos