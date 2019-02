Cinco lecciones que You, la nueva serie exitosa de Netflix, ha dejado en los espectadores

Uno de los motivos del éxito de la serie está basado en la nueva propuesta de historia sobre el amor romántico, haciendo que el galán sea, en realidad, el malo, y así proyecta en la ficción algunas dinámicas sobre las relaciones de pareja entre hombres y mujeres

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- En septiembre de 2018 se estrenaba You aunque sin demasiada acogida. No fue hasta finales de año que alcanzó popularidad cuando Netflix la incluyó en su catálogo de series. A partir de ahí, el boom de You no ha parado de crecer acumulando hasta la fecha, más de 40 millones de reproducciones.

Si todavía no formas parte de esos 40 millones de usuarios, te invitamos a que disfrutes de este thriller psicológico que aborda temas como la manipulación emocional, el paso del amor a la obsesión y el acoso desde el plano amoroso.

La primera temporada consta de 10 capítulos de los que extraemos, como mínimo, cinco enseñanzas:

1.-PRECAUCIÓN CON LAS REDES SOCIALES

Hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos en las redes, especialmente con las ubicaciones. La mayoría de las veces creemos que compartimos esa información con nuestros familiares y amigos, sin pensar que puede haber desconocidos del otro lado de nuestras publicaciones.

2.- ¡OJO CON ROMANTIZAR EL ACOSO!

Si tu pareja sigue tus movimientos constantemente, controla todo lo que haces o te incentiva a alejarte de tu entorno familiar o laboral y lo justifica con amor, no se trata de demostraciones de cariño. Es violencia, chantaje emocional y manipulación.

3.- TODA HISTORIA TIENE MÁS DE UNA CARA

Si bien la voz en off es el pensamiento de Joe, nada sabemos de cómo vive Beck cada una de las vueltas que tiene la historia. Algo que sin dudas enriquecería mucho la trama ya que solo conocemos lo que hace, dice y piensa el personaje masculino.

4.- VÍNCULOS TÓXICOS

No debemos creer que los rituales de control y manipulación de Joe son solo actitudes propias de un psicópata. Lamentablemente son actitudes muy incorporadas en las relaciones tóxicas y que deben ser erradicadas de inmediato.

5.- RODEARSE DE GENTE QUE QUIERA LO MEJOR PARA NOSOTROS

Si sientes que tus amigos o pareja desmotivan tu desarrollo personal y laboral, es importante poner límites. Incluso si eso implica que crezcamos y nos alejemos de ellos.