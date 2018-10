Cinco pasos necesarios si vas a comprar un inmueble a travÃ©s de un crÃ©dito

CRÉDITO HIPOTECARIO

Cinco pasos necesarios si vas a comprar un inmueble a través de un crédito

Importante evaluar por lo menos tres instituciones financieras para hacer una comparativa y elegir el crédito más conveniente

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Según el Índice de Precios a la Vivienda en México de la Sociedad Hipotecaria Federal el precio de las viviendas con crédito hipotecario garantizado aumentó 8.68% a primer trimestre de 2018 con relación al mismo ejercicio del ciclo anterior. Indicativo de que las tasas de interés siguen elevadas, pero también de que dicho recurso no sólo es utilizado, sino que más mexicanos se interesan por comprar una casa bajo este esquema. Sucede que aún hay mucha desinformación sobre el tema y el sitio de inmuebles Lamudi.com.mx da a conocer 5 pasos efectivos al solicitar algún crédito:

Primer paso

Hay un obstáculo que suele ser la barrera que le mete el pie a una gran cantidad de ciudadanos que intentan comprar una propiedad de esta manera, nos referimos a un mal historial crediticio dentro del Buró de Crédito. Para comenzar, (antes de siquiera buscar una propiedad) es mandatorio poner dicha situación al corriente y estar libre de adeudos.

Segundo paso

Es recomendable que para el pago de la mensualidad se aparte por lo menos el 30% de nuestro salario y a éste, separar de 10 a 15 por ciento para gastos incidentales (remodelación o mejoramiento de la propiedad, reparaciones, mudanza y trámites).

Tercer paso

Durante el proceso es importante visitar por lo menos tres instituciones financieras para hacer una comparativa y elegir el crédito conveniente. Hay algunas preguntas que deben de surgir durante la evaluación: ¿cuál es la tasa de interés y si es esta es fija, variable o mixta? y ¿cuál es el monto máximo que pueden otorgar?

La tasa fija es una tasa única para todo el periodo del crédito, tasa variable (cambia periódicamente según las condiciones de mercado) y la tasa mixta (consta inicialmente de una tasa por un plazo fijo, usualmente en torno a 5 años; finalizado ese periodo, se ajusta a una tasa de referencia, más un margen fijo que debe ser informado al contratar el producto).

Aunado a la suma del enganche y al salario que se va a disponer mes con mes, es tiempo de definir los plazos: 10, 15, 20, 25 o más, esto depende también del historial crediticio de cada persona y las condiciones del banco o instancia con la que se revise el tema.

Cuarto paso

Dependiendo si es una institución pública o privada hay cierta documentación que van a requerir: comprobantes de ingresos, el estatus tributario ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, carta del Buró de Crédito, entre otros. En caso de hacerlo con el INFONAVIT, se solicita el avalúo de la vivienda, identificación oficial, acta de nacimiento y el estado bancario del vendedor. Por el lado de FOVISSSTE se emiten convocatorias periódicas donde principalmente se tiene que llenar una solicitud y tener un puntaje mínimo de 100 puntos para el otorgamiento mediante el sistema de puntaje 2018.

Quinto paso

Al momento de obtener el crédito hay que asegurarse de no exceder las fechas límite de pago para no generar incidencias que acumulen intereses no estipulados en el presupuesto inicial. Además del instrumento de apoyo, no hay que olvidar el pago de servicios de titulación, financieros y de operación que equivalen a un porcentaje dado, tomando como referencia el monto acreditado.